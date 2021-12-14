الزمالك: عودة محمد صبحي صعبة

قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن عودة حارس مرمي منتخب مصر محمد صبحي والمعار من الزمالك إلي فريق فاركو صعبة.

وقال حمادة أنور فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" عودة محمد صبحي حارس مرمي الزمالك والمعار لفريق فاركو صعبة ".

في سياق اخر ، كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن مفاضلة الإدارة بين أحمد سمير نجم الفريق السابق وأمير عزمي مجاهد المدرب المساعد السابق بالقلعة البيضاء ليتولي أحدهما منصب المدرب المساعد في الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يحسم مجلس النادي الأمر مع كارتيرون خلال الساعات المقبلة.

وسبق وأكد مصدر بمجلس القلعة البيضاء أن مدحت عبد الهادي نجم القلعة البيضاء السابق، أبرز المرشحين أمام مجلس القلعة البيضاء لتولي منصب المدرب العام.

ويعلن مجلس إدارة نادي الزمالك صباح اليوم الثلاثاء أسماء الجهاز المعاون لباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، يوم 21 من الشهر الجاري، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.