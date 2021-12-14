أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-12-2021 في مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الثلاثاء 14-12-2021.

أسعار الذهب في مصر:



سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 897 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 785 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 673 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6280 جنيها.

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن سعر الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.