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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري جراحة الذكورة والعقم: مشكلة الضعف الجنسي تهدم البيوت أحيانا

تشاجر زوجين
تشاجر زوجين

قال الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة والعقم، إن الكثير من الناس يهون من مشكلة الضعف الجنسي، ومن ناحية أُخرى هناك من يهول من مشكلة الضعف الجنسي، معقباً: "البيوت بتكون على شفا حفرة أنها تتهد بسبب المشكلة ديه".

وأضافت خالد حافظ خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، قائلاً: "لا ينفع اننا نهون من المشكلة ولا ان احنا نكبر منها"، منوهاً أن الضعف الجنسي ينقسم لـ ضعف في الرغبة، وضعف في الانتصاب، وضعف في القذف.

ونوه استشاري جراحة الذكورة والعقم أن إن تأخر الإنجاب لدى الرجال يعني وجود الزوج والزوجة معاً بشكل منتظم، لمدة تخطت حد السنة، أي 12 شهرا، ورغم ذلك لم يحدث أي حمل، إذا ينطبق عليهم علمياً تعريف تأخر الإنجاب.

وتابع خالد حافظ أن مشكلة تأخر الإنجاب منتشرة بطريقة كبيرة، مشيراً إلى أن الدراسات القديمة تقول إن نصيب الزوج في تأخر الإنجاب كان 30%، ونصيب الزوجة في تأخر الإنجاب 30%، ونصيب الإثنان معاً في تأخر الإنجاب 30%، والـ10% الباقي غير معلوم سببهم.

استشاري جراحة الذكورة والعقم برنامج صباح البلد صدى البلد الصحفي أحمد حمدى تأخر الإنجاب

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