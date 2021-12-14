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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرعاية الصحية: نستهدف إدخال تقنيات عالمية للعلاج بمستشفيات الهيئة

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إدخال تقنية زراعة (مُمدد الأنسجة _  Tissue Expansion) لأول مرة بالمستشفيات التابعة للهيئة في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى نجاح الفريق الطبي لجراحات الوجه والفكين بمستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة بالأقصر في زراعة (مُمدد الأنسجة) لفروة طفل عمره 3 سنوات كان يعاني من حرق أدى إلى فقدان لجزء كبير من الشعر وفروة الرأس بعد الحروق.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه تعتمد هذه العملية على تنمية جزء زائد من الجلد بحيث يستخدم في ترميم جزء آخر، وتتم عن طريق إدخال بالون من السيليكون تحت الجلد بالقرب من المنطقة المراد تمديدها ويملأ تدريجيًا بمحلول ملحي مما يسبب في تمدد الجلد ونموه، وهو ما يعرف بـ "زراعة الجلد".

وأضافت، هيئة الرعاية الصحية أنه قام بإجراء العملية نخبة من أمهر أطباء جراحات الوجه والفكين بمستشفى طيبة التخصصي، تضم د. أسامة البنا، استشاري جراحة الوجه والفكين، د. عمرو عصام، أخصائي جراحة الوجه والفكين، د. محمود سعيد، أخصائي التخدير، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض أ. مصطفى ناصر، مشرف تمريض العمليات، و أ. حمد خيري، وأ. فاطمة عبدالله، مؤكدة نجاح العملية واستقرار الحالة الصحية للطفل، ومضيفة أنه تم إجراء العملية للطفل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وبنسبة مساهمة 300 جنية فقط سددها أهل الطفل.

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وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام لمشروع التأمين الصحي الشامل، حرص مستشفيات الهيئة على إدخال كافة التقنيات الحديثة للعلاج واتباع أحدث الإرشادات والبروتوكولات والممارسات العلاجية المعتمدة دوليًا لتوفير أفضل خدمات الرعاية االصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين، بما يتوازى مع تطلعات الهيئة والمسار التنموي للدولة المصرية في القطاع الصحي وأهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

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