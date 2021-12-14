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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بورسعيد يلتقي رؤساء الأندية لتطوير أرض النوادي بالزهور

صدى البلد

كلف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ بعقد اجتماع مع رؤساء الأندية بمنطقة أرض النوادي،  وذلك فى إطار متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير المنطقة.

وشدد المحافظ على تطوير المنطقة  تماشيا مع خطة الارتقاء بالخدمات المقدمة فى جميع أحياء بورسعيد  بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد. والمهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور.

ووجه نائب محافظ  بورسعيد بالتأكيد على أنه غير مسموح بالقاء الرتش  في أرض النوادي، موجها رؤساء الأندية بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية لرفع مخلفات الرتش المتواجدة بمحيط المنطقة.

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ولفت نائب محافظ بورسعيد إلى أهمية المشاركة المجتمعية فى الحفاظ على الواجهة الحضارية للمكان ومنع عودة هذه الممارسات والتى من شأنها تشوه المظهر الجمالي،  مشددا على سرعة إنهاء أعمال إزالة مخلفات الرتش المتواجدة بالمنطقة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، مشيرا أن محافظ بورسعيد وجه بتطوير ورفع كفاءة المنطقة بالشكل الأمثل بما يتناسب مع طبيعة المنطقة.

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