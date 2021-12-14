بيراميدز يكشف اخر استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري المصري

يواصل فريق بيراميدز استعداداته من أجل استئناف بطولة الدوري المصري مره أخرى عقب انتهاء بطولة كأس العرب .

ونشر الحساب الرسمي لـ بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صوره من مران الفريق صباح اليوم وعلق “:” العمل مازال مستمر في معسكرنا بدبي "

خضع فريق نادي بيراميدز لتدريب قوي صباح اليوم على هامش معسكره المقام حاليا في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للمرحلة المقبلة من مباريات الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه صباح اليوم بملعب شرطة دبي، وجاء التدريب قويا واشتمل على العديد من الوحدات البدنية والفنية والخططية للاعبين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة الهامة، واستكمال أهداف المعسكر، واستعدادا لمباراة الغد الودية التي تجمع بيراميدز بنظيره نادي الإمارات الإماراتي بمدينة رأس الخيمة في الخامسة من مساء الأربعاء.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريبه الثاني مساء اليوم في الرابعة على نفس الملعب ليكون آخر مران قبل المباراة الودية الثانية، بعدما خاض أولى المباريات السبت الماضي أمام نادي العين بمدينة العين.

ومن المنتظر أن تنهي بعثة بيراميدز معسكرها في دبي يوم الجمعة وتعود إلى القاهرة، تحضيرا لمواجهات طلائع الجيش وانبي والأهلي في الدوري والمحدد لهم أيام ٢١ و٢٥ و٣٠ من شهر ديسمبر الجاري.