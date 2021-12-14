عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يكشف اخر استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري المصري

صدى البلد

يواصل فريق بيراميدز استعداداته من أجل استئناف بطولة الدوري المصري مره أخرى عقب انتهاء بطولة كأس العرب .

ونشر الحساب الرسمي لـ بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صوره من مران الفريق صباح اليوم وعلق “:” العمل مازال مستمر في معسكرنا بدبي "

خضع فريق نادي بيراميدز لتدريب قوي صباح اليوم على هامش معسكره المقام حاليا في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للمرحلة المقبلة من مباريات الدوري الممتاز.

 

وخاض الفريق مرانه صباح اليوم بملعب شرطة دبي، وجاء التدريب قويا واشتمل على العديد من الوحدات البدنية والفنية والخططية للاعبين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة الهامة، واستكمال أهداف المعسكر، واستعدادا لمباراة الغد الودية التي تجمع بيراميدز بنظيره نادي الإمارات الإماراتي بمدينة رأس الخيمة في الخامسة من مساء الأربعاء.

 

ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريبه الثاني مساء اليوم في الرابعة على نفس الملعب ليكون آخر مران قبل المباراة الودية الثانية، بعدما خاض أولى المباريات السبت الماضي أمام نادي العين بمدينة العين.

ومن المنتظر أن تنهي بعثة بيراميدز معسكرها في دبي يوم الجمعة وتعود إلى القاهرة، تحضيرا لمواجهات طلائع الجيش وانبي والأهلي في الدوري والمحدد لهم أيام ٢١ و٢٥ و٣٠ من شهر ديسمبر الجاري.

الدوري المصري الدوري الممتاز بيراميدز طلائع الجيش الإمارات العربية اللياقة البدنية نادي بيراميدز

موضوعات متعلقة

هجوم إسرائيلي حاد ضد وزير الأمن الداخلي.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

تدريبات تأهيلية.. تعرف علي تطور إصابة أيمن أشرف

انتحال صفة وطمس أدلة.. تحقيقات موسعة مع محاميين حاولا إتلاف كاميرات حادث الشيخ زايد

حماية المستهلك: الممارسات غير العادلة وغير الرسمية تمثل نحو 75%

احذر .. عمل يومي يغمس صاحبه في النار

دعاء الاستسقاء.. أدعية تجلب الرزق وتنزل المطر

«ما يعرفش يشتغل من غير عادل إمام».. حقيقة علاقة أحمد راتب والزعيم| وما السبب وراء اعتقاله؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

8 علامات تدل على نقص الماغنسيوم بجسمك

تحذير شديد اللهجة من ظاهرة جوية تضرب السعودية غدا

عودة حركة المترو بكامل طاقتها من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان

المدارس تتلقى أول تعليمات رسمية بشأن متحور كورونا الجديد "أوميكرون"

أمطار غزيرة ونشاط رياح.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 6 أيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد منع أحبائهم عنهم.. شاهد| بطاريق تزور دار مسنين للترفيه عنهم

وزير الدفاع: قادرون على مجابهة كافة التحديات التى تهدد الأمن القومى المصري

هطلقها لو تخنت وواخدها عربية أسبور.. ابرز تصريحات نجلاء بدر وزوجها

دون خوف.. شاهد طفلة تلعب مع ثعبان ضخم والنهاية صادمة

فيديو

بتاعة فلوس وشهرة.. مصطفى فهمي يكشف كواليس انفصاله عن فاتن موسى "فيديو"

وزير الدفاع: قادرون على مجابهة كافة التحديات التى تهدد الأمن القومى المصري

فيديو جراف.. ما حقيقة انتشار غاز النيتروجين السام في الجو؟ تفاصيل

أوميكرون يخيف العالم وباحثون: 3 جرعات من فايزر توفر حماية أكبر

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ