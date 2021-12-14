عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالفيديو والصور ..ملكة جمال اطفال روسيا وسط الثلج في روسيا ... تشتاق لدفء شرم الشيخ

ملكة جمال أطفال روسيا وسط الثلوج.. ووالدها: تشتاق لدفء شرم الشيخ

تيا حمدي حسن
تيا حمدي حسن

تعيش الآن تيا حمدي حسن، ملكة جمال أطفال روسيا، وسط الثلوج في طقس درجة حرارته تحت الصفر طوال فصل الشتاء مع والدتها الروسية، حيث ينتشر الثلج والجليد في كل أنحاء روسيا.

وقال والدها حمدي حسن إن تيا تشتاق للعودة لمدينة شرم الشيخ حيث الدفء والانطلاق والبحر والغوص، مشيرا إلى أنه شتان بين الطقس في روسيا وشرم الشيخ في روسيا، فالأولى ثلج وجليد وحركة محدودة في التنقل، بينما شرم الشيخ طقس دافئ وانطلاق حيث الغوص والبحر والسفاري. 

وأضاف أن تيا سوف تقوم بتصوير إعلانات مع طفل من روما، مشيرا إلى أنها أصبحت مشهورة في كل مجتمع روسيا، مشيرا إلى أنها سوف تعود قريبا لشرم الشيخ.

وكانت الطفلة المصرية تيا حمدي حسن، ملكة جمال أطفال روسيا، قالت خلال زيارتها الأخيرة لشرم الشيخ، إن نصفها مصري والنصف الآخر روسي، وإن أجمل مدينة في حياتها هي مدينة شرم الشيخ مدينة السلام. 

ووقفت تيا بجوار جدارية الرئيس السيسي وقالت: "السيسي رئيسي.. بحبك يا سيسي"، وذلك خلال الفيلم التسجيلي الترويجي للسياحة بشرم الشيخ، حيث قامت بتصوير المنتجعات والأنشطة السياحية في السوق القديم والهضبة ونعمة وسوهو اسكوير وأيقونة السلام، كما صورت بمسجد الصحابة، وأكدت أن في شرم الشيخ أماكن لكل الأديان. 

وتحدثت ملكة جمال أطفال روسيا باللغة الروسية مخاطبة السياح الروس بالقدوم لمدينة شرم الشيخ حيث المناخ المعتدل والأنشطة السياحية المتنوعة.

ودعت الطفلة المصرية تيا حمدي حسن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى زيادة عدد السياح الروس لشرم الشيخ، للاستمتاع بأجمل مدينة في العالم من حيث الطقس المعتدل والمناخ والأمن والأمان اللذين تتمتع بهما مدينة السلام، وذلك فور عودتها من روسيا. 

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، دعاها برفقة أسرتها لمكتبه بشرم الشيخ ورحب بها وأهداها لعبة أطفال وأهدى والدتها الشال البدوي، وقال مازحا بعد وضع والدتها الشال السيناوي عليها: "سيناوية ١٠٠ ٪". 

ملكة جمال اطفال روسيا

FB_IMG_1637562347892
FB_IMG_1637562347892
FB_IMG_1637748418439
FB_IMG_1637748418439
ملكة جمال اطفال روسيا الثلج شرم الشيخ دفء

ترشيحاتنا

جولة تفقدية لـ الرئيس السيسي في الأقسام العلمية المختلفة بجامعة كفر الشيخ.. فيديو

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

الأربعاء.. الكرتي ينضم لمعسكر بيراميدز في دبي

جولة لـ الرئيس السيسي داخل جامعة كفر الشيخ.. فيديو

الكرملين: بوتين سيبحث مع الرئيس الصيني التوتر في أوروبا

لن يكون قائدنا بعد الآن.. أرسنال يوقع عقوبة قاسية على أوباميانج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم صادم .. ارتفاع كبير فى أعداد وفيات وإصابات كورونا حول العالم

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الصحة تزف خبرا سارا للمصريين بشأن كورونا .. فيديو

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

تحذير شديد اللهجة من ظاهرة جوية تضرب السعودية غدا

أمطار غزيرة ونشاط رياح.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 6 أيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شهر من بتر ذراعه وساقيه.. وفاة المصارع جيمي رايف.. شاهد آخر ما قاله|فيديو

بعد منع أحبائهم عنهم.. شاهد| بطاريق تزور دار مسنين للترفيه عنهم

وزير الدفاع: قادرون على مجابهة جميع التحديات التى تهدد الأمن القومى المصري

هطلقها لو تخنت وواخدها عربية سبور.. أبرز تصريحات نجلاء بدر وزوجها

فيديو

خلوا بالكم من أطفالكم .. أعراض صادمة لـ فيروس الهربس.. فيديو

زوج في دعوى نشوز: مريضة بالسرقة وفضحتني عند أهلي

بتاعة فلوس وشهرة.. مصطفى فهمي يكشف كواليس انفصاله عن فاتن موسى "فيديو"

وزير الدفاع: قادرون على مجابهة جميع التحديات التى تهدد الأمن القومى المصري

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ