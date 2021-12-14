ملكة جمال أطفال روسيا وسط الثلوج.. ووالدها: تشتاق لدفء شرم الشيخ

بالفيديو والصور ..ملكة جمال اطفال روسيا وسط الثلج في روسيا ... تشتاق لدفء شرم الشيخ

تعيش الآن تيا حمدي حسن، ملكة جمال أطفال روسيا، وسط الثلوج في طقس درجة حرارته تحت الصفر طوال فصل الشتاء مع والدتها الروسية، حيث ينتشر الثلج والجليد في كل أنحاء روسيا.

وقال والدها حمدي حسن إن تيا تشتاق للعودة لمدينة شرم الشيخ حيث الدفء والانطلاق والبحر والغوص، مشيرا إلى أنه شتان بين الطقس في روسيا وشرم الشيخ في روسيا، فالأولى ثلج وجليد وحركة محدودة في التنقل، بينما شرم الشيخ طقس دافئ وانطلاق حيث الغوص والبحر والسفاري.

وأضاف أن تيا سوف تقوم بتصوير إعلانات مع طفل من روما، مشيرا إلى أنها أصبحت مشهورة في كل مجتمع روسيا، مشيرا إلى أنها سوف تعود قريبا لشرم الشيخ.

وكانت الطفلة المصرية تيا حمدي حسن، ملكة جمال أطفال روسيا، قالت خلال زيارتها الأخيرة لشرم الشيخ، إن نصفها مصري والنصف الآخر روسي، وإن أجمل مدينة في حياتها هي مدينة شرم الشيخ مدينة السلام.

ووقفت تيا بجوار جدارية الرئيس السيسي وقالت: "السيسي رئيسي.. بحبك يا سيسي"، وذلك خلال الفيلم التسجيلي الترويجي للسياحة بشرم الشيخ، حيث قامت بتصوير المنتجعات والأنشطة السياحية في السوق القديم والهضبة ونعمة وسوهو اسكوير وأيقونة السلام، كما صورت بمسجد الصحابة، وأكدت أن في شرم الشيخ أماكن لكل الأديان.

وتحدثت ملكة جمال أطفال روسيا باللغة الروسية مخاطبة السياح الروس بالقدوم لمدينة شرم الشيخ حيث المناخ المعتدل والأنشطة السياحية المتنوعة.

ودعت الطفلة المصرية تيا حمدي حسن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى زيادة عدد السياح الروس لشرم الشيخ، للاستمتاع بأجمل مدينة في العالم من حيث الطقس المعتدل والمناخ والأمن والأمان اللذين تتمتع بهما مدينة السلام، وذلك فور عودتها من روسيا.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، دعاها برفقة أسرتها لمكتبه بشرم الشيخ ورحب بها وأهداها لعبة أطفال وأهدى والدتها الشال البدوي، وقال مازحا بعد وضع والدتها الشال السيناوي عليها: "سيناوية ١٠٠ ٪".

ملكة جمال اطفال روسيا

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