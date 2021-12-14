جولة لـ الرئيس السيسي داخل جامعة كفر الشيخ.. فيديو

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة داخل جامعة كفر الشيخ، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر، لفرقة جامعة حلوان التي قدمت أمامه أداء راقيا لفقرة موسيقية ومجموعة من الأغاني الوطنية.

وقال الرئيس : “ ما رأيته اليوم خلق داخلي الأمل، ونأكد للمصريين أن لدينا خير كثير في كل شيء بس الفرصة، أمر راقي ورائع ، احنا محتاجين كل جامعة تظهر يوم للناس على المسرح ”.

وتابع : “أتصور أننا نحتاج مش احنا بس اللي نتفرج عليهم مش ممكن 100 مليون ميكنش فيهم أفضل حاجة في كل حاجة ”.

واقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص يوم لكل جامعة بمدينة الثقافة والفنون لتقديم مواهبها.