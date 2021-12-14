كانت بتنشر الغسيل.. إصابة خطيرة لـ سيدة سقطت من شرفة شقتها بكفرالزيات

شهدت مدينة كفر الزيات اليوم الثلاثاء واقعة سقوط ربة منزل من شرفة منزلها أثناء قيامها بنشر الغسيل ما أدى لإصابتها بإصابات خطيرة ونقلها للمستشفى.

وباشر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة مركز كفر الزيات التحقيق في الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.



تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفرالزيات يفيد بوصول ص ا ٤٢ سنة ربة منزل مقيمة بمدينة كفرالزيات إلى مستشفى كفرالزيات العام مصابة بكسوز في أنحاء متفرقة من الجسم ونزيف حاد واشتباه بالمخ ، تم نقلها للمستشفى الجامعي للعلاج لسوء حالتها .



وبسؤال زوجها قرر أنها سقطت فجأة أثناء قيامها بنشر الملابس من شرفة المنزل بالدور الرابع بعد أن اختل توازنها .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.