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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحت شعار EV للجميع.. تويوتا تطرح 11 مفهوما جديدا لسيارات المستقبل

تويوتا تطرح 11 مفهوما
تويوتا تطرح 11 مفهوما جديدا للسيارات الكهربائية

أعلنت تويوتا  عن طرح 11 مفهوما جديدا لسيارات مستقبلية من خلالها تستعرض استراتيجية العلامة التجارية في طرحها للسيارات الكهربائية.

 

وفقا لموقع "موتور ترند" المتخصص في السيارات، أعلن الرئيس التنفيذي لتويوتا  موتورز، أكيو تويودا ، أن المفاهيم الجديدة تشمل 4 طرازات من خط إنتاج bZ الكهربائي المتخصص، ولكن الجديد أنها ستاتي بأسعار معقولة تناسب الطبقة المتوسطة وستكون بأسعار أقل من تويوتا bZ4X الرياضية متعددة الاستخدامات التي تم الإعلان عنها سابقًا في تشكيلة الشركة.

 

ستشمل تشكيلة Bz  سيارات رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة مع خط سقف فخم شبيه السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات الهجينة تويوتا C-HR الحالية للشركة لكن بأسعار أرخص.

 

ينضم أيضا إلى خط إنتاج "بي زد" الجديد نموذج أولي صغير من طراز الكروس أوفر ، والذي يبدو شبيها إلى حد كبير بنسخة كهربائية من سيارة  تويوتا ايجو إكس سيتي الذي تم كشف النقاب عنها مؤخرًا ، والتي تتميز بلغة تصميم مماثلة، مثل أقواس العجلات الكثيفة المكسوة باللون الأسود والخلوص الأرضي المرتفع. 

 

فيما أعلنت تويوتا  أن  الكروس أوفر صغيرة الحجم من bZ سيكون موجهًا بالدرجة الأولى للأسواق الأوروبية واليابانية مع استهلاك طاقة يبلغ خمسة أميال لكل كيلو وات في الساعة وهو النموذج الأقرب للدخول في خطوط الإنتاج التجاري قريبا.

 

كما ستطرح أيضا نسخة سيارة صالون متوسطة الحجم من "بي زد"، لتكون الأرخص بين جميع موديلات خط إنتاج Bz.

حتى لآن لم تحدد تويوتا أي معلومات فنية تخص مجموعة نقل الحركة  أو  المواصفات والتقنيات للمفاهيم الجديدة لكنها أعلنت أن هدفها الأساسي طرح سيارات كهربائية تشمل جميع فئات المجتمع ولا تكون مقتصر ة على طبقة الأغنياء فقط، متخذة شعار "كهربائية للجميع"،  و تستهدف الشركة المصنعة بيع 3.5 مليون وحدة كهربائية على مستوى العالم بحلول عام 2030.

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