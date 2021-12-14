أهمها وجود متهم بها.. كيف حمى القانون ركاب الطائرات من الأخطار؟

نظم قانون الطيران المدني، ضوابط عملية النقل الجوي والتي من ضمنها تحديد آلية عمل شركات الطيران وشروط الحصول علي تراخيص المنشآت، إضافة إلي إيضاح كيفية التعامل مع أجهزة ومعدات الطائرات من أجل تحقيق الأمن والسلامة للركاب حيث وضع القانون عددا من التدابير الوقائية التي تهدف لذلك ونرصدها في السطور التالية.

التدابير الوقائية

ونصت المادة (146) علي أن يجوز لقائد الطائرة، اذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصا قد ارتكب أو شرع فى ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو أى فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر، أن يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرورية ووقائية، ويجوز له أن يأمر باقى أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعاونته فى ذلك، كما يجوز له أن يطلب تلك المعاونة من الركاب أو يأذن لهم بها، الا أنه لا يجوز له اجبارهم على ذلك.



الإخطار بوجود متهم على متن الطائرة



وأشارت المادة (147) إلي إنه لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة فى الدولة التى تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في المادة السابقة، مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء.



و اذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص المذكور بسبب خطورة الجريمة فعلية اخطار سلطات الدولة التى تهبط الطائرة فى اقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب، وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الاثبات والمعلومات المتوفرة لديه.



انتفاء المسئولية عن التدابير الوقائية