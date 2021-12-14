بسبب تفشى متحور "أوميكرون" .. بوريس جونسون يواجه غضب الأغلبية البرلمانية .. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، واجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غضب غالبيته في البرلمان في تصويت يَعِد بأن يكون مضطربًا على الاجراءات التي فرضها لمكافحة تفشي المتحورة أوميكرون.

وحذر جونسون امن "موجة هائلة" تلوح في الأفق جراء المتحورة أوميكرون في بريطانيا التي تعتبر من الدول الأوروبية الأكثر تضررا جراء الوباء إذ سجّلت أكثر من 146 ألف وفاة.

وتعرقل موجة الإصابات هذه الدوري الانجليزي لكرة القدم، إذ أرجأ نادي مانشستر يونايتد مباراة الثلاثاء ضد برنتفورد بسبب إصابة عدد من اللاعبين والموظفين بكورونا

لتفادي استنفاد قدرات النظام

وأعلن جونسون الأسبوع الماضي عن قيود جديدة لمكافحة تفشي كورونا من ضمنها وضع الكمامة في الأماكن المغلقة، وفحوصات يومية للمخالطين، وحجر صحي وشهادة صحية إجبارييان في المناسبات الكبيرة، وهي تدابير ضرورية بحسب الحكومة لتفادي استنفاد قدرات النظام الاستشفائي في الأسابيع المقبلة.