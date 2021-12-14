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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لماذا ترتفع أسعار الدواجن بالأسواق؟.. الزراعة تجيب| فيديو

الدواجن
الدواجن

كشف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن الأسباب الحقيقة وراء تذبذب أسعار الدواجن بالأسواق على الرغم من المجهودات المبذولة وزيادة الإنتاج وتحقيق شبه اكتفاء ذاتى منها .

وأضاف "سليمان" خلال حوار خاص لموقع صدى البلد ، أننا لسنا في معزل عن العالم، فنحن نتأثر بالعالم ونؤثر فيه ، موضحا أن تكلفة الشحن والنقل والخامات قد زادت على مستوى دول العالم بالكامل وليس في مصر فقط .

 

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-12-2021

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الدواجن قريبا.. "الزراعة": حققنا اكتفاء ذاتيا من البيض والألبان.. واللحوم بنسبة 60%

وأشار " رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة" إلي أن الزيادة فى الأسعار  التي تمت خلال الفترة الماضية مقبولة، ولا توازي الزيادات التي حدثت لتكاليف الإنتاج والتشغيل، مؤكدا أن وزارة الزراعة والدولة تحافظ على السعر المتعادل بحيث يتم تحقيق ربح للتاجر والسعر يكون مقبول للمواطن  .

وتابع قائلا :" عندما تأكدنا من أن هناك زيادة فى الدواجن ومنتجاتها مثل البيض خلال الفترة الماضية تدخلنا وتم حل الأمر خلال 3 أيام فقط " .

وأشار سليمان إلى أنه ما يتم صرفه من تكاليف تشغيل وإنتاج يجب أن يحققه المربي بالإضافة إلى هامش ربح بسيط ، معلقا :" "اننا كوزارة زراعة يهمنا أن المربي يكسب بالقدر المعقول المناسب له وللمستهلك".

ولفت إلي أن المواطنين  فى بعض الأحيان نحن من نشجع غلاء الأسعار من خلال تشجيع الشراء من المنافذ التى تغالى فى الأسعار ، موضحا أننا يجب أن نكون على ثقة فى جميع منافذ وزارة الزراعة لإنها تحقق استقرار الأسعار بشكل مناسب للمستهلك والمربي.

 

الدواجن تذبذب أسعار الدواجن اسعار الدواجن الثروة الحيوانية وزارة الزراعة

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