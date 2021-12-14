عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد وائل فؤاد يطرح أغنيته الجديدة "ألم الفراق" ضمن ألبومه الجديد "العشم"

احمد وائل فواد
احمد وائل فواد

طرح المطرب أحمد وائل فؤاد أغنيته الجديدة "ألم الفراق"، على يوتيوب وجميع المنصات والسوشيال ميديا، وتأتى الأغنية ضمن ألبومه الجديد "العشم"، الذى يواصل تسجيل جميع أغانيه ويطرح تباعًا الأغانى التى ينتهى من تسجيلها سينجل.

ومن المقرر أن يطرح الألبوم كامل بعدما ينتهى مع طرح جميع الأغانى سينجل التى قام بتسجيلها بأحد الاستديوهات الخاصة بمنطقة المهندسين .

وقال وائل فى بيان صحفى أن الأغنية سيتعاون خلالها مع الشاعر محمد هاني وألحان أحمد السبع وتوزيع خالد السيد، مؤكدًا أنها أغنية حزينة تستعرض ألم فراق الشخص عن حبيبته وشعوره بعد الفراق.

وأضاف أن ألبومه الجديد يضم 10 أغانى تحمل طابع الشجن والحنين والحزن والبهجة.

ويأتي الألبوم بعد نجاح أغنية "جالك قلب" وتحقيقها أكثر من نصف مليون مشاهدة على منصات التواصل الإجتماعي بعد طرحها خلال الأيام الماضية.

يشار إلى أن أغنية "جالك قلب" من كلمات الشاعر الغنائي محمد البوهي، وألحان محمد رنيم، وتوزيع خالد عطية، ميكس وماستر مزيكا، وتم تسجيلها في أحد الاستوديوهات الخاصة.

يذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد وائل فؤاد، أغنية "مع السلامة يا قلبي" والتى طرحها مؤخرًا على يوتيوب، وهى غناء وألحان أحمد وائل فؤاد، كلمات محمد مصطفى، وتوزيع محمد أسامة.

المطرب استديو مليون مشاهدة محمد مصطفي أحمد وائل فؤاد المطرب أحمد وائل فؤاد ألم الفراق الشاعر الغنائي

موضوعات متعلقة

أحمد كمال يكشف كواليس مشهده مع الراحل عزت العلايلي في تراب الماس

أحمد كمال: بدأت التمثيل في عمر الخامسة والمسرح أصبح طاردا للممثل

ماريان خوري: تنفيذ متحف يوسف شاهين العام المقبل وأزمة الفرن مازالت مستمرة

ياسر محب: مهرجان السينما الفرانكفونية نوعي وسنراعي موعد انطلاقه في الدورات المقبلة

ياسر محب يكشف سبب إقامة مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية

ماريان خوري تكشف عن تجربتها مع السينما الفرانكفونية

كريم قاسم يغيب عن عرض "خط في دايرة" بمهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية

مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل يطرحان اغنية دعائية لفيلم مربع برموده

ترشيحاتنا

متحدث الصحة يكشف حقيقة وجود وفيات بين الأطفال في مصر نتيجة كورونا..فيديو

كيف أتوب عن إثم وقعت فيه بسبب القرض؟ .. الإفتاء ترد

ماذا قالت عن مصر وإثيوبيا؟..بريطانيا تعلن أولوياتها في قارة أفريقيا عام 2022

بعد توقف 5 سنوات..استئناف الحوار الاقتصادي بين أمريكا وفلسطين

يجب استئناف المفاوضات.. وزير خارجية روسيا: إسرائيل مستمرة في بناء المستوطنات

وكيل الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ: حضور الرئيس للكلية دفعة قوية للطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

لجنة كورونا: بدء انكسار الموجة الرابعة في مصر.. وبشرى حول أوميكرون

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

مراد المالكي في حوار لـ "صدى البلد": كيروش مدرب "مزاجي".. الشناوي "بارد".. وأحذر ساسي من الانتقال لـ الأهلي

الخصم من الأجر وإنذار وفصل.. كل ماتريد معرفتة عن مشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيندايا تلفت الأنظار برفقة توم هولاند في عرض فيلم Spider-Man: No Way Home

قطعت شراييني ولو تخنتي هاطلقك.. ماذا حدث بين نجلاء بدر وزوجها على الهواء؟

بجهود سعودية .. إدراج الخط العربي في قائمة التراث بمنظمة الأمم المتحدة

الرئيس السيسي يتفقد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ.. صور

فيديو

هذه رسالتي لطلاب الثانوية العامة.. ملخص زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفرالشيخ "فيديو"

القانون اعتبرها جريمة.. تفاصيل عقوبة إنشاء ونشر الكوميك.. فيديوجراف

زوجة في دعوى خلع: يدس لي الأقراص المنومة ليخونني مع جارتي

فيديوجراف.. تهوى القراءة والشطرنج.. الهندية هارناز ساندو تتوج بلقب ملكة جمال الكون

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ