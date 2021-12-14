أحمد وائل فؤاد يطرح أغنيته الجديدة "ألم الفراق" ضمن ألبومه الجديد "العشم"

طرح المطرب أحمد وائل فؤاد أغنيته الجديدة "ألم الفراق"، على يوتيوب وجميع المنصات والسوشيال ميديا، وتأتى الأغنية ضمن ألبومه الجديد "العشم"، الذى يواصل تسجيل جميع أغانيه ويطرح تباعًا الأغانى التى ينتهى من تسجيلها سينجل.

ومن المقرر أن يطرح الألبوم كامل بعدما ينتهى مع طرح جميع الأغانى سينجل التى قام بتسجيلها بأحد الاستديوهات الخاصة بمنطقة المهندسين .

وقال وائل فى بيان صحفى أن الأغنية سيتعاون خلالها مع الشاعر محمد هاني وألحان أحمد السبع وتوزيع خالد السيد، مؤكدًا أنها أغنية حزينة تستعرض ألم فراق الشخص عن حبيبته وشعوره بعد الفراق.

وأضاف أن ألبومه الجديد يضم 10 أغانى تحمل طابع الشجن والحنين والحزن والبهجة.

ويأتي الألبوم بعد نجاح أغنية "جالك قلب" وتحقيقها أكثر من نصف مليون مشاهدة على منصات التواصل الإجتماعي بعد طرحها خلال الأيام الماضية.

يشار إلى أن أغنية "جالك قلب" من كلمات الشاعر الغنائي محمد البوهي، وألحان محمد رنيم، وتوزيع خالد عطية، ميكس وماستر مزيكا، وتم تسجيلها في أحد الاستوديوهات الخاصة.

يذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد وائل فؤاد، أغنية "مع السلامة يا قلبي" والتى طرحها مؤخرًا على يوتيوب، وهى غناء وألحان أحمد وائل فؤاد، كلمات محمد مصطفى، وتوزيع محمد أسامة.