زوجة أحمد راتب تكشف مواقف عادل إمام بعد وفاة زوجها

قالت فيرا محمد يوسف، زوجة الفنان الراحل أحمد راتب، إنها قضت 38 عاما مع الراحل، وأنجبت منه 3 بنات، موضحة: "بقى لي بعده أجمل ذكريات عمري، حنية ورقة وكرم وكل شيء جميل".



وأضافت زوجة أحمد راتب، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، أن "نقابة المهن التمثيلية تقف إلى جوارنا، والدكتور أشرف زكي رجل زي الفل وأخ عزيز وبيسأل على طول، وكل طلباتي كانت مجابة".

تابعت زوجة أحمد راتب: "الحمد لله إحنا عندنا مدخرات تجلب عائدا، والحمد لله عايشين زي الفل وبناتي الثلاثة متزوجات من رجالة زي الفل، الحمد لله مستورين".

استكملت زوجة أحمد رات : "أستاذ عادل إمام عشرة عمر وصديق صدوق للمرحوم وطول عمره بيدخل بيتنا وإحنا بندخل بيته وزوجته صديقة عزيزة، لكن الظروف لا تسمح بالتواصل".