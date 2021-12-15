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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على جثة شخص في أرض زراعية بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عثر بعض المزارعين من قرية أبو كساه التابعة لمركز شرطة ابشواي علي جثة شخص ملقاه بأحد الأراضي الزراعية في أثناء تفقدهم للأرض الخاصة بهم.

وتلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة ابشواي بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد عثور مزارعين بقرية أبو كساه علي جثة شخص ملقاه بأرض زراعية تابعة لهم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ابشواي برئاسة المقدم إسلام الصاوي رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية مقتل شخص في العقد الثاني من العمر.

وأكدت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الجثة لأحد الأشخاص الذي يجمع الكرتون والبلاسيتك من القمامة .

وتكثف الأجهزة الأمنية بعمل التحريات الكاملة وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة لمعرفة الأشخاص الذين ألقوا الجثمان في الأراضي الزراعية ومعرفة هوية الضحية ومكان اقامته.

وأجرت النيابة العامة لمركز ابشواي بعمل معاينه في مكان الواقعة والتي قررت نقل الجثمان الي مشرحة مستشفى ابشواي المركزي، حيث نقلتها سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير تفصيلي لمعرفة أسباب الوفاة ووقتها.

وحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

مصرع طفل تحت عجلات جرار زراعي بالفيوم

العثور جثة شخص ملقاة ارض زراعية قرية أبوكساة

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