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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طفل تحت عجلات جرار زراعي بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي طفل مصرعه في العقد الأول من العمر ومقيم بمنطقة الشيخ حسن أثناء تعلقه  باحدي الجرارات الزراعية التي تحمل ردما  من أحد المنازل تحت الإنشاء وكان الجرار الزراعي يقوم بسحب مقطورتين محملتين بالردم والأتربة في مخالفة علنية بسحبه لمقطورتين في نفس الدرجه وقام الطفل بالتشعلق بين المقص آلتي تربط المقطورتين ببعضهم وبسبب سوء الطريق والمطبات سقط الطفل تحت عجلات المقطورة الجرار أمام قسم شرطة ثان الفيوم.

وتلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد أمير السحلي مٱمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بحدوث سقوط طفل تحت عجلات الجرار الزراعي.

 انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الفيوم برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث بالقسم وتبين من خلال المعاينة الأولية سقوط الطفل تحت عجلات مقطوره الجرار الزراعي وكان الجرار بيقوم بسحب عدد اثنين مقطورتين في وقت واحد وقام الطفل بتعلق بين هذين المقطورتين وسقط تحت العجلات،  ونقلت سيارة مرفق الإسعاف المتوفي الي مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.
وتم القبض علي قائد الجرار وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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مصرع طفل عجلات جرار زراعى بالفيوم

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