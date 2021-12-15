لطفي لبيب: أنا أحب عادل إمام.. واللي بيشتغل معاه بتكون له الانطلاقة..فيديو

قال الفنان لطفي لبيب: لي 140 فيلمًا و380 عملاً فنيًا، مؤكدًا “أنا مكنتش بقعد وكنت لا أتوقف عن المسرح”.

وأضاف لطفي لبيب، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن أغلب دفعتي لم أعمل معهم، لأنني شاركت في الحرب، معلقاً “كان لازم أخش على الجيل اللى بعديهم من الفنان محمد هنيدى وأشرف عبد الباقي وعلاء ولي الدين ومحمد سعد وأحمد حلمي الذي عملت عملت معاه بعض الأفلام الجيدة”.

وتابع لطفي لبيب، أنني مثلت مع الفنان عادل إمام، مؤكدًا “أنا أحب عادل إمام وهو إنسان رائع يبقى وانت بتمثل عينه عليك ولو فيه ملاحظة يقولها وهو بيبص للمثل نظرة خاصة جدًا ويعرف أنه هيطور ولا هيقف مكانه”.

نجوم الجيل الحالي

وأشار الفنان لطفي لبيب: أنا بصور عادل إمام بمثابة مصلحة الدمغة والممثل اللي يشتغل معاه تكون له الانطلاقة، ومعظم نجوم الجيل الحالي عملوا معه في بدايتهم.



