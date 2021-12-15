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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لطفي لبيب: أنا أحب عادل إمام.. واللي بيشتغل معاه بتكون له الانطلاقة..فيديو

الفنان لطفي لبيب
الفنان لطفي لبيب

قال الفنان لطفي لبيب: لي 140 فيلمًا و380 عملاً فنيًا، مؤكدًا “أنا مكنتش بقعد وكنت لا أتوقف عن المسرح”.

 

وأضاف لطفي لبيب، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن أغلب دفعتي لم أعمل معهم، لأنني شاركت في الحرب، معلقاً “كان لازم أخش على الجيل اللى بعديهم من الفنان محمد هنيدى وأشرف عبد الباقي وعلاء ولي الدين ومحمد سعد وأحمد حلمي الذي عملت عملت معاه بعض الأفلام الجيدة”.

 

وتابع لطفي لبيب، أنني مثلت مع الفنان عادل إمام، مؤكدًا “أنا أحب عادل إمام وهو إنسان رائع يبقى وانت بتمثل عينه عليك ولو فيه ملاحظة يقولها وهو بيبص للمثل نظرة خاصة جدًا ويعرف أنه هيطور ولا هيقف مكانه”.

 

نجوم الجيل الحالي

وأشار الفنان لطفي لبيب: أنا بصور عادل إمام بمثابة مصلحة الدمغة والممثل اللي يشتغل معاه تكون له الانطلاقة، ومعظم نجوم الجيل الحالي عملوا معه في بدايتهم.


 

محمد هنيدي محمد سعد اشرف عبد الباقي الفنان محمد هنيدي لطفي لبيب

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