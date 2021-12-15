لطفي لبيب : لو حد سألني عن حياتي الخاصة هقول له «وأنت مالك»|فيديو

قال الفنان لطفي لبيب: لو أي شخص سألني على حياتي الخاصة هقول له "وأنت مالك”، مؤكدًا أن حياته الخاصة هي ملك له وحده.

وأضاف لطفي لبيب، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الأجيال الشابة من الفنانين الموجودين حاليًا هواة وليسوا محترفين.

وتابع لطفي لبيب، أنني أعشق أدوار اللوكيشن في التصوير واستمتع بها في كل لحظة، مؤكدًا أنني أمارس حالياً الكتابة وسعيد بذلك.

وأشار الفنان لطفي لبيب إلى أنه ليس لي خلافات داخل الوسط الفني وكل الزملاء في الوسط أصدقائي، مؤكدًا أنني أشعر أنني حصلت على التكريم المناسب في كل المحافل المصرية والعربية.

التصوير على السجادة الحمراء

وأكد الفنان لطفي لبيب، أن بعض الفنانين اختزلوا قيمة المهرجان في التصوير على السجادة الحمراء وهذا أمر غير صحيح وقيمة أي مهرجان في أفلامه .