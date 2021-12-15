مرض غامض يقتل العشرات في دولة إفريقية.. والصحة العالمية تتأهب

دفع مرض غامض، منظمة الصحة العالمية، لفتح تحقيق؛ بعد وفاة 89 شخصًا على الأقل في جنوب السودان، ويرى الأطباء أن المرض الغامض ذات صلة بـ الفيضانات التي وقعت مؤخرًا.

ويبدو أن المرض الغامض يحير وزارة الصحة في البلاد، التي أفادت بأنه قضى على عشرات الأشخاص في بلدة فانجاك الشمالية، في ولاية جونقلي.



وأرسلت منظمة الصحة العالمية، فريقًا من العلماء للاستجابة السريعة إلى المنطقة للتحقيق، من خلال جمع عينات من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

وقالت شيلا بايا ، من منظمة الصحة العالمية: "قررنا إرسال فريق استجابة سريعة للذهاب والقيام بتقييم المخاطر والتحقيق فيها، هذا هو الوقت الذي سيكونون فيه قادرين على جمع عينات من المرضى، ولكن الرقم الذي حصلنا عليه مؤقتًا هو أن هناك 89 حالة وفاة".

وكانت المنطقة المتضررة من أكثر المناطق تضررا بالفيضانات الشديدة الأخيرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية.

وقالت بايا أيضًا إن مجموعة العلماء اضطروا إلى دخول فنجاق عبر طائرة هليكوبتر بسبب ذلك، وينتظر الفريق الآن نقلهم لإعادتهم إلى العاصمة جوبا يوم الأربعاء.

وقال "لام تونجوار كويجونج" وزير الأراضي والإسكان والمرافق العامة، عززت الفيضانات الشديدة من انتشار الأمراض مثل الملاريا وتسببت في سوء التغذية لدى الأطفال نتيجة لنقص الغذاء.

وأضاف أن نفط الحقول في المنطقة، أدى إلى تلوث المياه ما ترتب عليه نفوق الحيوانات الأليفة.

وتسببت الفيضانات في شمال جنوب السودان في تدمير المجتمعات المحلية في المنطقة ، وحرمتهم من الوصول إلى الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.