عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مرض غامض يقتل العشرات في دولة إفريقية.. والصحة العالمية تتأهب

صدى البلد

دفع مرض غامض، منظمة الصحة العالمية، لفتح تحقيق؛ بعد وفاة 89 شخصًا على الأقل في جنوب السودان، ويرى الأطباء أن المرض الغامض ذات صلة بـ الفيضانات التي وقعت مؤخرًا.

ويبدو أن المرض الغامض يحير وزارة الصحة في البلاد، التي أفادت بأنه قضى على عشرات الأشخاص في بلدة فانجاك الشمالية، في ولاية جونقلي.
 

txt

نهاية مأساوية.. سم فئران يقضي على حياة طفلة

txt

ودعت حياتها بالمحيط.. لغز غامض يحاوط سقوط شابة من أعلى سفينة ضخمة

وأرسلت منظمة الصحة العالمية، فريقًا من العلماء للاستجابة السريعة إلى المنطقة للتحقيق، من خلال جمع عينات من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

وقالت شيلا بايا ، من منظمة الصحة العالمية: "قررنا إرسال فريق استجابة سريعة للذهاب والقيام بتقييم المخاطر والتحقيق فيها، هذا هو الوقت الذي سيكونون فيه قادرين على جمع عينات من المرضى، ولكن الرقم الذي حصلنا عليه مؤقتًا هو أن هناك 89 حالة وفاة".

وكانت المنطقة المتضررة من أكثر المناطق تضررا بالفيضانات الشديدة الأخيرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية. 

txt

مغارة على بابا.. العثور على كنز في بستان مهجور

txt

تنميل وتعرق.. آلالام غريبة تنتشر بالجسم بعد الإصابة بـ أوميكرون

وقالت بايا أيضًا إن مجموعة العلماء اضطروا إلى دخول فنجاق عبر طائرة هليكوبتر بسبب ذلك، وينتظر الفريق الآن نقلهم لإعادتهم إلى العاصمة جوبا يوم الأربعاء.

وقال "لام تونجوار كويجونج" وزير الأراضي والإسكان والمرافق العامة، عززت الفيضانات الشديدة من انتشار الأمراض مثل الملاريا وتسببت في سوء التغذية لدى الأطفال نتيجة لنقص الغذاء.

وأضاف أن نفط الحقول في المنطقة، أدى إلى تلوث المياه ما ترتب عليه نفوق الحيوانات الأليفة.

وتسببت الفيضانات في شمال جنوب السودان في تدمير المجتمعات المحلية في المنطقة ، وحرمتهم من الوصول إلى الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.

موضوعات متعلقة

نهاية مأساوية.. سم فئران يقضي على حياة طفلة

ودعت حياتها بالمحيط.. لغز غامض يحاوط سقوط شابة من أعلى سفينة ضخمة

مغارة على بابا.. العثور على كنز في بستان مهجور

تنميل وتعرق.. آلالام غريبة تنتشر بالجسم بعد الإصابة بـ أوميكرون

بطريقة مأساوية.. زينة الكريسماس تنهي حياة أب

بسبب عنصر.. انقراض جماعي وشيك يضرب كوكب الأرض

غريبة الشكل.. غواصون يعثرون على سمكة نادرة تشبه الكائنات الفضائية

لا يمكن التمييز بين أعراض كورونا والآثار الجانبية لـ اللقاح

ترشيحاتنا

نائب رئيس جامعة كفرالشيخ: كلية الذكاء الاصطناعي تؤهل الطلاب لوظائف المستقبل |فيديو

هاتف سامسونج Galaxy M33 5G الشبابي يصدر ببطارية 6000 مللى أمبير

اليوم.. محافظ القاهرة يفتتح المبنى الجديد لحي المرج بتكلفة 27 مليون جنيه

لماذا صلاة قيام الليل شرف المؤمن؟.. تعرف على فضلها

10 مهام تختص بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة..اعرفها

إيلون ماسك يحصل على لقب رجل العام من تايم الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

النائب العام يأمر بحبس متهمين حاولا الاستيلاء على مقطع تصوير حادث الشيخ زايد

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

محمود عبد الحكيم يفجر مفاجأة: محمد صلاح والنني وقعا للنادي المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

زيندايا تلفت الأنظار برفقة توم هولاند في عرض فيلم Spider-Man: No Way Home

فيديو

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

الرأي ليه في الأول والآخر.. فاطمة عيد: زوجي صاحب فضل عليا

هذه رسالتي لطلاب الثانوية العامة.. ملخص زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفرالشيخ "فيديو"

القانون اعتبرها جريمة.. تفاصيل عقوبة إنشاء ونشر الكوميك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ