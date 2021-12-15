مصرع طالبة جامعية تحت عجلات سيارة نقل بطريق السادات بأسوان

لقيت طالبة جامعية مصرعها مساء الثلاثاء تحت عجلات سيارة نقل دهستها على طريق السادات بمدينة أسوان، وتم نقل جثمان الفتاة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.

وكان إخطار وصل إلى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث دهس سيارة نقل لطالبة جامعية تدعى "مناور.أ.م 20 سنة، من محافظة قنا وتدرس فى جامعة أسوان ومقيمة بمنطقة العقاد بمدينة أسوان.

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وتم نقل جثمان الطالبة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت قد نظمت جامعة أسوان اليوم الثلاثاء ندوة تثقفية ضمن فعاليات الحملة التوعوية للمبادرة العالمية 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بأسوان تحت عنوان " العنف الأسرى وخطورته على المجتمع ".

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والدكتوره هدي مصطفي الأستاذ بكلية العلوم ومقرر فرع المجلس القومي للمراة بأسوان، والدكتور أسامة الحديدى المدير التنفيذى للمركز العالمي للأزهر الشريف للفتوي الإلكترونية، والدكتور رضا محمود مدير إدارة الدعم العلمي والأكاديمي ونخبة من علماء الأزهر الشريف ووحدة لم شمل الأسرة ، ونورهان زينهم ممثل مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة .

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان علي أهمية نشر ثقافة أسس بناء الأسرة المصرية السليمة بين طلاب وطالبات الجامعة لأنهم يمثلون زوجات وأزواج المستقبل مما يعود بالنفع علي أفراد الأسرة والمجتمع ولمواجهة ظاهرة العنف الأسري ومناقشة عوامل التفكك التي انتشرت مؤخراً حيث تأتى إقامة هذه الندوة بالتعاون بين الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، والمجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتوره مايا مرسى ووحدة لم شمل الأسرة المصرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر الجاري 2021 .

فيما أشار الدكتور مجدي محمد علي مستشار رئيس جامعة أسوان إلى أن توعية الأسر والمواطنين بالقيم والسلوكيات الإيجابية للحفاظ على كيان الأسرة الأسوانية أصبح ضرورة حتمية تحت قيادة الرئيس السيسي في ظل ما تشهده المرأة من مكتسبات حقيقية للارتقاء بمكانتها بالمجتمع كشريك أساسي في مختلف جوانب الحياة .

بينما قالت الدكتورة هدى مصطفى بأن هذه الحملة سيتم تنفيذها فى 5 قرى مدرجة ضمن مبادرة " حياة كريمة " حيث سيتم تنظيم ندوات وجلسات نقاشية تستهدف توعية حوالى 700 أسرة متزوجة أو مقبلة على الزواج.