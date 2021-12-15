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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ناعم.. مريم أوزرلي تستعرض جمالها على إنستجرام

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

حرصت الممثلة التركية  مريم أوزرلي، مشاركة متابعيها صوراً جديدة من لندن، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة ناعمة  وساحرة  للغاية تبرز فيها جمالها .
 

تفاصيل إطلالة مريم أوزرلي


وظهرت مريم أوزرلي، بفستان ناعم باللون الاسود والأخضر وبأكمام طويلة ولامعة بقشر السمكة وبفتحة من منطقة الصدر وبفتحة من الرجل، وارتدت تحته شراباً بنفس لون الفستان،  بتصميم الأوف شولدرز من الحرير الناعم وبذيل طويل من الخلف. وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 


وقامت مريم أوزرلي بترك خصلات شعرها الذهبية منسدلة على أكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها.

وأبرزت مريم أوزرلي، إطلالتها بوضع لمسات ناعمة من الماكياج، واختارت اللون الكشميري الناعم أحمر للشفاه، مع الماسكرا والآي شادو والماسكرا لتبرز  جمال ملامحها.
 

مريم أوزرلي


ولم تتكلف مريم أوزرلي في ارتداء الإكسسورات؛ حيث اكتفت الظهور بإطلالة ناعمة وجذابة.
 

حياة مريم أوزرلي الأسرية

 

ولدت مريم أوزرلي في ألمانيا عام 1983، وهي إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم “حريم السلطان”، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.
 

مسيرة مريم أوزرلي الفنية

 

قدمت مريم خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت من خلال أحدها شهرة كبيرة، ونجاحا واسعا وهو مسلسل «حريم السلطان». 

وحلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل، وتحلم بالعيش في بلد عربي.

ورغم عيشها بين ألمانيا وتركيا، إلا أن الفنانة التركية عبرت عن رغبتها في الانتقال والعيش في إحدى البلدان العربية، مقررة أنها تسعى للعيش ما بين القاهرة ودبي وبيروت، لما تتميز به العواصم العربية من جمال، وفي ظل ما حققته من شعبية كبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي بعد دورها التاريخي في مسلسل «حريم السلطان».
 

تحب الأكل

في الوقت الذي تتظاهر الكثير من الفنانات بعدم رغبتهن في الأكل، خاصة على الهواء وفي الأماكن العامة، ظهرت الفنانة «مريم أوزرلي» وهى تتناول الوجبات المصرية على الهواء، حتى أنها عبرت عن عشقها للأكل، وتناولت الحمام المصري والمحشي وعددا من الأكلات المصرية، وعبرت عن سعادتها بالأكل المصري ورغبتها بالأكل أكثر، قائلة: "الفستان خلاص بقى ضيق عليا.. وعايزة آكل تاني ومش عارفة".

 

تهوى الكركبة

ورغم كونها واحدة من أشهر النجمات الجميلات، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاعتراف بأنها تحب "الكركبة" وتأكل بأصابعها خلال تواجدها في بيتها، دون أن تلتزم بقواعد الإتيكيت كما تدعى العديد من الفنانات، حيث قالت: "بحب وانا قاعدة في البيت بتفرج على التليفزيون الدنيا تبقى مكركبة حواليا.. فيه أكل كتير في كل مكان وحاجات ملهاش لازمة".

 

أم غير مثالية

الفنانة التي قدمت دور السلطانة ولها العديد من الجواري والخدم في مسلسل «حريم السلطان»، وصفت نفسها بالأم غير المثالية لكونها تأكل بأصابعها وتحب الكركبة، قائلة "بنتي لما بتلاقيني باكل بأصابعي بحس إنها بتقول عليا أم غير مثالية".

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