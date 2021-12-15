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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز جامعة سوهاج بالمركز الأول فى مجال الشعر بمسابقة كوني

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فازت جامعة سوهاج بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال الشعر بالمسابقة الفنية "كونى" التي نظمها المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، وذلك تزامناً مع فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.


وقالت مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج الدكتورة ريهام فاروق إن المسابقة فاز فيها الطالب أسامة أيمن أسعد مصطفى بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة بالجامعة بالمركز الأول في مجال الشعر، لافتة إلى أن المسابقة شاركت بها 22 جامعة مصرية بإجمالي 100 عمل فني في المجالات الخمس التي شملت أعمال فنية منها الفن التشكيلي، والنحت، والرسم، والشعر، والأفلام القصيرة، والفوتوغرافيا، والقصة القصيرة، وكذلك كتابة شعر "فصحى وعامية" إلى جانب عرض أفلام قصيرة من 2 إلى 5 دقائق أو أغنية مكتملة العناصر الفنية.


وأضافت مديرة الوحدة أنه تم توزيع جوائز المسابقة خلال ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة والذي أقيم بأحد فنادق القاهرة تحت تنظيم ورعاية المجلس القومي للمرأة كما تم توزيع شهادات التقدير والدروع وهدايا عينيه على الفائزين من الطلبة والطالبات في جميع المجالات.

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