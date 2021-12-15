حدث ليلا | 882 إصابة جديدة بكورونا.. ميدو: الأهلي أنقذ ابني من الموت.. لطفي لبيب: لم أعتزل.. وفاة الطراونة.. مجند أردني يفتح النار على الإسرائيليين.. مرض غامض يقتل العشرات بإفريقيا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021 عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 308829 حتى اليوم.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

تعمل منصة “مرصد الأزهر لمكافحة التطرف” على كشف زيف التنظيمات الإرهابية أمام العامَّة، وتوضيح طرق تفادي أفكارها الهدَّامة التي تسعى من خلالها إلى بثِّ الفرقة والفتن داخل المجتمعات.

أكد سفير مصر بالكاميرون في تصريحات تليفزيونية، اليوم: "الكاميرون على اتم الاستعداد لاستضافة بطولة أمم أفريقيا، والمنتخب سيلعب بكامل نجومه…

أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، واصفًا إياه بأنه الأفضل بالعالم. وقال "إنفانتينو" في تصريحات عبر قناة "الكأس" القطرية، أمس الثلاثاء: "محمد صلاح في الوقت الحالي واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وهي مسألة وقت

علم برنامج "بوكس تو بوكس" بتفاصيل الأزمة بين أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، مع خالد الغندور نجم الفريق السابق والذي يعمل في قناة الزمالك. وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية، من خلال برنامجه، بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية etc..

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، الشكر إلى الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، في قطاع الناشئين؛ بعد إنقاذ نجله، علي، لاعب فريق بيراميدز، من الموت في الأسبوع الماضي….

أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل وفاة شقيق الفنانة عفاف رشاد. وكتب منير مكرم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الدوام لله.. شقيق الفنانة عفاف رشاد.

قال الفنان لطفي لبيب، “أنا بخير وكفانا أشاعات ومليش صفحة على الفيس بوك وأنا لا اتعامل مع السوشيال ميديا وانا بخير ولم اعتزل”

أفادت وسائل إعلام محلية في الأردن بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة عن عمر ناهز 72 عاما بعد صراع مع المرض.

قالت وسائل إعلام عبرية إن جنديا أردنيا أطلق النار على جنود إسرائيليين على الحدود الإسرائيلية الأردنية.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تدمير أحد المواقع السرية للقدرات النوعية لميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية أزال في صنعاء.

في الوقت الذي لا يزال فيه العالم يصارع فيروس كورونا، متخوفا من متحور أوميكرون شديد العدوى، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المتحور الجديد "أوميكرون" ينتشر "بوتيرة غير مسبوقة".

دفع مرض غامض منظمة الصحة العالمية للتحقيق بعد وفاة 89 شخصًا على الأقل في جنوب السودان، ويرى الأطباء ان المرض الغامضذات صلة بـ الفيضانات التي وقعت مؤخرًا .

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، المتعلقة بإجراء استفتاء حول الإصلاحات الدستورية وإجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022.

طوقت الشرطة الأمريكية، اليوم، شارعا أمام سفارة روسيا لدى واشنطن بسبب طرد مشبوه تم إلقاؤه فوق السياج.

ذكر تقرير أن الأعاصير والطقس القاسي الذي دمر الجزء الأوسط من الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع تسببت في أضرار بقيمة 3 مليارات دولار مؤمن عليها على الأقل.