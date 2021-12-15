طرد مشبوه أمام سفارة روسيا لدى واشنطن.. والشرطة الأمريكية تتدخل

طوقت الشرطة الأمريكية، اليوم، شارعا أمام سفارة روسيا لدى واشنطن بسبب طرد مشبوه تم إلقاؤه فوق السياج.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن ممثل للشرطة الأمريكية قوله إنها "لا تسمح بدخول أحد إلى المنطقة المطوقة لحين التأكد من أن الطرد المشبوه لا يمثل تهديدا".

فيما قالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن، إن الطرق المجاورة للبعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن العاصمة مغلقة أمام حركة المرور بسبب نشاط الشرطة المستمر.

وذكرت أن "نشاطا للشرطة مستمر في 3800 بلوك من طريق تونلاو، بين شارعي كالفرت و39 في كلا الاتجاهين".

وأضافت الشرطة الأمريكية أن "فترات الإغلاق عرضة للتغيير".

❗️Washington police block street near Russian diplomatic mission (RIA Novosti US)



Multiple emergency service vehicles and personnel are on the scene. The severity of the situation is currently unclear.



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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر قوات أمنية وسيارات إسعاف في محيط السفارة الروسية لدى واشنطن، لم يتسن التأكد منها بشكل مستقل.

Russian embassy in Washington surrounded by police and Tunlaw Rd is blocked. @PoPville any ideas about what’s happening? pic.twitter.com/TVctSvWbV1 — Mischa Sindyukov (@mischasindyukov) December 14, 2021

من جهتها، قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن جهاز المخابرات الأمريكي يطوق محيط السفارة الروسية في واشنطن

ونقلت عن أحد ضباط إنفاذ القانون في الموقع قوله إن الجهاز بالفعل طوق محيط السفارة الروسية، مضيفا: "السفارة مغلقة".