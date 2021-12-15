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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طرد مشبوه أمام سفارة روسيا لدى واشنطن.. والشرطة الأمريكية تتدخل

صدى البلد

طوقت الشرطة الأمريكية، اليوم، شارعا أمام سفارة روسيا لدى واشنطن بسبب طرد مشبوه تم إلقاؤه فوق السياج.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن ممثل للشرطة الأمريكية قوله إنها "لا تسمح بدخول أحد إلى المنطقة المطوقة لحين التأكد من أن الطرد المشبوه لا يمثل تهديدا".

فيما قالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن، إن الطرق المجاورة للبعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن العاصمة مغلقة أمام حركة المرور بسبب نشاط الشرطة المستمر.

وذكرت أن "نشاطا للشرطة مستمر في 3800 بلوك من طريق تونلاو، بين شارعي كالفرت و39 في كلا الاتجاهين".

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وأضافت الشرطة الأمريكية  أن "فترات الإغلاق عرضة للتغيير".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر قوات أمنية وسيارات إسعاف في محيط السفارة الروسية لدى واشنطن، لم يتسن التأكد منها بشكل مستقل.

من جهتها، قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن جهاز المخابرات الأمريكي يطوق محيط السفارة الروسية في واشنطن

ونقلت عن أحد ضباط إنفاذ القانون في الموقع قوله إن الجهاز بالفعل طوق محيط السفارة الروسية، مضيفا: "السفارة مغلقة".

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