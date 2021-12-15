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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السيسي: نحتاج مشاركة شباب كلية الذكاء الاصطناعي في بناء نظم المدن الذكية.. ونواب: الدولة تسعى لربط التعليم بمتطلبات سوق العمل.. وتوعية طلاب الثانوية للالتحاق بكلياته ضروري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعد حديث الرئيس ..برلمانية :العمل بمجالات الذكاء الاصطناعي أهم وظائف المستقبل
برلماني: الحكومة تسعى لربط التعليم بسوق العمل ولا نحتاج للمدارس النمطية
برلمانية: الذكاء الاصطناعي امتداد لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي

 

قام ، أمس ، الثلاثاء، أحد طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، بطرح أحد الأسئلة على الرئيس السيسي خلال حفل إفطاره بالجامعة ، قائلاً: "نتمنى أن احنا ككلية نشارك في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المدن الجديدة اللي بيتم إنشاؤها، مثل العاصمة الإدارية، ومدينة نور .. وبكده نقدر نوفر وقت ومجهود ومصاريف كتير جداً".

ورد الرئيس السيسي خلال زيارته لـ كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، على الطالب قائلاً: "احنا محتاجين فعلاً الشباب المتعلمين في كلية الذكاء الاصطناعي أنهم يعملوا في المدن الجديدة .. يدخلوا في بناء النظام، ثم صيانة وتشغيل النظام واستمراره".

وتابع الرئيس السيسي: "ده مش طلب مني .. ده مطلب مني ليكوا .. احنا محتاجين ده .. وانتوا بردو محتاجين ده ككلية وككليات مماثلة إننا نعملكوا زيارات للمدن الموجودة بالفعل .. وتشوفوا الدنيا فيها إيه اللي شغالين فيها .. وتاخدوا فكرة عشان عقبال ما تتخرجوا .. هتكون الشركات اللي هتقوم بعملية التشغيل والصيانة محتاجة شباب زيكوا".

وبمناسبة هذا الحديث تواصل " صدى البلد" مع عدد من نواب البرلمان لمعرفة أرائهم في جهود الدولة في التوسع في هذا المجال وما هي أهم فوائده بالنسبة للطلاب والمجتمع وكيف يتم تشجيعهم علي الالتحاق بهذا النوع من الكليات.

 

في البداية قالت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن القيادة السياسية تبذل أقصي جهودها في الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي لما له من أهمية استراتيجية في الفترة الراهنة حيث برزت قيمته نتيجة التطورات السريعة للتقنيات التكنولوجية واستخدامتها في جميع المجالات الحياتية.
 

وأكدت " العسيلي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الوظائف المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي هي الوظائف الأكثر طلبا بـ سوق العمل في الفترة الحالية أي وظائف العصر الحديث، كما تعتبر أيضا الأكثر احتياجا بالنسبة للدولة لما تفرزه من فوائد عديدة تسهم في إسراع وتيرة التقدم والتنمية.


وأشارت عضو لجنة التعليم، إلي أن هناك عدد جيد من الكليات الخاصة بدراسات الحاسوب والذكاء الاصطناعي ولهذا يجب علينا تشجيع طلاب الثانوية العامة بالالتحاق بهذه الكليات، معقبة " لازم نغير نظرة الأهالي والطلاب تجاه دخول كليات القمة مثل الطب والهندسة والتركيز علي الكليات صاحبة المستقبل".
 

وتابعت النائبة حديثها، قائلة : من الضروري توعية أولياء الأمور والطلاب بأهمية اختيار الكلية المناسبة لمهارات أبنائهم كما تضمن لهم فرصة توظيف متعلقة بمجال الدراسة بشكل سريع

ومن جانبه عبر النائب أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عن امتنانه لجهود ومساعي الرئيس السيسي في الاهتمام بمجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي نظرا لأهميتهم البالغة في الوصول إلي أعلي معدلات التقدم والتنمية.

 

وأكد " العرجاوي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الحكومة لديها اتجاه واضح في ربط التعليم بسوق العمل ويعني هذا تسخير الدراسة العملية لتلبية احتياجات الدولة في المجالات المختلفة وعلي رأسها الذكاء الاصطناعي، لافتا إلي أننا لم نعد في حاجة إلي المدارس ذات التعليم النمطي القديم الذي لا يعود بمنفعة قوية لخريجي الجامعات والدولة في آن واحد.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلي وجود حالة من الإقبال من عدد كبير من الطلاب للالتحاق بالكليات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وذلك في ظل تطبيقها لاستراتيجية التحول الرقمي بمختلف القطاعات.

 

وتابع النائب حديثه، قائلا : كما هناك جهود واسعة لوزارة الصحة في هذا المجال كان أبرزها إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات يتم علي أساسها معرفة خصائص معينة للمرضي والمثال المطبق علي هذا مشروع 100 مليون صحة


فيما قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن مجال الذكاء الاصطناعي من أهم المجالات التي تسعي القيادة السياسية إلي توطيدها والعمل علي استغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقق الاستفادة القصوى منها لخدمة الدولة بجميع قطاعاتها.

 

وطالبت مها عبدالناصر، لـ "صدي البلد"، بوجود تصور مبدئي أو خريطة توضح آلية عمل الحكومة في هذا المجال لتوضح علي سبيل المثال ما هي التطبيقات التي نود العمل عليها وما هي الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال ويحث سبل تشجيعها وذلك حتي تكون الصورة واضحة للجميع.

وعن كيفية تشجيع الطلاب علي الالتحاق بكليات الذكاء الاصطناعي، أشارت عضو لجنة الاتصالات، إلى أنه لابد من التركيز علي تشكيل وعي مجتمعي حول ماهية هذا المجال وما هي الوظائف المتعلقة به وأهم فوائد هذا النوع من الوظائف، معقبة " في كتير من الناس تسمع عنه لكن متعرفش ايه هو وما هي نظم الدراسة علي سبيل المثال".

 

وتابعت النائبة حديثها، قائلة: ولذلك لابد من التعاون والتنسيق بين وزارة التعليم العالي والاتصالات في هذا الشأن لبحث سبل تعريف الطلاب بأهمية هذا المجال لزيادة الإقبال علي كلياته.

كلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ الرئيس السيسي تقنيات الذكاء الاصطناعي المدن الجديدة العاصمة الادارية

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