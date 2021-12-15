محمد ممدوح: تصوير "أهل الكهف" متوقف.. وأحضر للجزء الثاني من "بنك الحظ".. وأحلم بتقديم شخصية "أحدب نوتردام" على المسرح

حل الفنان محمد ممدوح، ضيفا على محطة راديو إنرجي 92.1، مع صبري زكي في برنامج قول يا كبير، للحديث عن مشواره الفني وتكريمه كأحسن ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن بطولة فيلم "أبو صدام".

محمد ممدوح

تكريمه في مهرجان القاهرة وفيلم أبو صدام

وتحدث محمد ممدوح في قول يا كبير، عن شخصية أبو صدام التي قدمها في فيلمه الأخير، ووصفه بأنه شخصية ذكورية تحمل الكثير من المشكلات الأخلاقية التي لا يتفق معها، مشيرا إلى أن ما جذبه للدور كان فكرة السيناريو المختلفة، واعتبره عودة للأفلام التي تناقش حياة المهن المختلفة مثل السائق والفلاح والموظف بعيدا عن أفلام الأكشن والكوميدي والسرقة وهكذا.

ووصف تايسون كما يلقبه زملائه وجمهوره، منحه جائزة أحسن ممثل التي قدمها له الفنان رشوان توفيق بأنها كانت مفاجأة، وتواجد الفنان القدير كان تكريما آخرا بالنسبة له.

مشهد من فيلم أبو صدام

العودة للتأليف والإخراج

وأكد محمد ممدوح لراديو إنرجي، على أن تجربة التأليف والإخراج التي قدمها ظافر العابدين في فيلمه "غدوة" شجعته على العودة للكتابة التي توقف عنها بعدما جذبه التمثيل بصورة أكبر، قائلا:" ظافر سخني على التأليف والإخراج"، مشيرا إلى أن ردود الفعل على العمل كانت جيدة جدا ووصفه بأنه تجربة عظيمة.

وعبر الممثل الشهير عن رغبته في تقديم شخصية "أحدب نوتردام" على المسرح، التي تحمل في طياتها الكثير من التفاصيل وتحتاج لقدرات تمثيلية عالية، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تتكسر كل المعتقدات الخاطئة عن أن حجم الجسم يقدم أدوارا معينة.

وقال إنه لا يعتبر فيلم "أبو صدام"، مخصص مهرجانات فقط، ولا يعترف بمصطلح "فيلم المهرجانات"، مشيرا إلى أنا العمل الجيد يفرض نفسه دون تصنيف.

وعن لقب تايسون، قال محمد ممدوح إنه حمل هذا الاسم منذ مرحلة الإعدادية، لكن المؤلف محمد عز هو صاحب انتشاره في الوسط الفني.

وتحدث تايسون عن أعمال الفنان عادل إمام التي يحبها كثيرا، وعبر عن أمنيته لتقديم فيلم حتى لا يطير الدخان مرة أخرى، أو المشاركة فيه في زمن طرحه، كما يحب أيضا جميع شخصيات فيلم أرض الخوف.

وأشار محمد ممدوح إلى تجربة "سواقة التريلا" في فيلم أبو صدام، موضحا أنه كاد يتعرض لحادث برفقة الممثل أحمد داش أثناء التصوير، وأنه تعلم القيادة على يد 2 من السائقين في خلال 7 جلسات مطولة لأن الأمر ليس سهلا كما يبدو.

وكشف الفنان الشاب عن أهم أحداث شهدها خلال عام 2021، وهو حصوله على جائزة أفضل ممثل، إلى جانب عودة ابنته كاميليا التي تبلغ من العمر أكثر من ثلاث سنوات، من الخارج برفقة والدتها، وتمكنه من قضاء الوقت معها.

محمد ممدوح في بوستر أهل الكهف

موعد عرض أهل الكهف

وعبر محمد ممدوح عن حبه لسماع أغاني الراب خاصة "ويجز" الذي أشاد بتجربته الغنائية، وموسيقاه وما يقدمه، وتطوره الفني منذ بدايته حتى أغانيه الأخيرة خاصة "كيفي كده" و"دورك جاي"، ونصح الجهات المختصة بعدم منع أي شكل فني لكن المساعدة على تطوير مواهبهم وما يقدمونه.

وكشف عن تحضيره لعمل مسرحي برفقة زملائه القدامى، لكنه لن يخرج إلى النور حاليا لأنه يحتاج لكثير من التحضير وإمكانيات خاصة، معبرا عن رغبته في العودة للعمل على المسرح مثل بداياته.

وعن تأخر طرح فيلم "أهل الكهف"، أكد محمد ممدوح على أنه لا يعلم مشكلات الفيلم ولا يهتم بمعرفتها، مشيرا إلى أنه يحب هذا العمل كثيرا، لكن طرحه قريبا أمر غير وارد لأنهم لم ينتهوا من تصوير حوالي نصف مشاهده، نافيا فكرة طرحه في موسم رأس السنة هذا العام.

وعن الجزء الثاني من بنك الحظ، أكد محمد ممدوح أيضا على أن القرار تم اتخاذه لكن لم تنفذ أي خطوات لتحقيقه، ووصف الجزء الأول منه بأنه من أحب الأفلام إلى قلبه، مشيدا بالمخرج أحمد الجندي صاحب الكثير من الإيفيهات والمشاهد الضاحكة في العمل، والفنان أكرم حسني الذي يتسبب في إضحاكه طوال الوقت.