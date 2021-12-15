محافظ أسيوط: مصادرة 40 شيشة وإزالة ورفع اشغالات الباعة الجائلين بحي شرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار شن الحملات الرقابية لمتابعة مدى الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية المقررة لمواجهة فيروس كورونا فضلا عن إزالة الاشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق خاصة التي تتسبب في إعاقة المرور وحركة المواطنين بمراكز وأحياء المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام وتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم في كافة القطاعات مشدداً على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتعامل بكل حزم مع المخالفين وتحرير المحاضر حيالهم والمتعدين على حرم الطريق طبقاً للقانون دون تهاون او تقصير.



وقال أيمن محروس رئيس حي شرق إنه تم تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق بين قسم الاشغالات وشرطة المرافق وبإستخدام معدات الحي وبمشاركة مروان إبراهيم والشاذلى محمد نائبي رئيس حي شرق ومسئول الاشغالات بالحي لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة كشارع النميس ومنطقة الأزهر وميدان أسماء الله الحسنى فضلاً عن إزالة الباعة الجائلين من مدخل منطقة الوليدية بالاضافة إلى إزالة اشغالات من أرض فضاء أمام هيئة التنشيط السياحي لافتاً إلى إزالة ورفع لفرش خضار وحواجز حديدية وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين بالإضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسى وحوامل حديد مضيفاً إنه تم مصادرة 40 شيشة كاملة بعدد من المقاهي والكافيهات بمناطق ابراج الحقوقيين والقضاه وشارع أحمد علي علوبة بنطاق الحي وتحرير المحاضر اللازمة لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء والإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.