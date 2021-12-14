عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 16 حالة تعد على النيل بقريتي سلام وبهيج بمنقباد

صدى البلد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من إزالة 16 حالة تعدي على النيل بمركز أسيوط ضمن حملات المحافظة المكثفة لإزالة التعديات على النيل وأراضي الدولة والمجاري المائية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

 

حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بحي شرق أسيوط

رئيس مياه أسيوط يتفقد اللمسات الأخيرة لأعمال المياه والصرف بالقرية النموذجية الزرابي


وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط نفذت حملة مكبرة للازالات بقريتي سلام وبهيج بمنقباد ونجحت في تنفيذ 16 قرار إزالة لتعديات على نهر النيل بمسطح 1400 متر مربع بمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس المركز وعبداللطيف فضالة رئيس الوحدة المحلية لقرية منقباد وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن ومنها مديرية الموارد المائية والري وجهاز حماية النيل ومركز شرطة أسيوط.


وأكد المحافظ على استمرار حملات الإزالة والتصدي الحاسم لكافة التعديات مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية يهدف للحفاظ على أراض الدولة والمجاري المائية، لافتا إلى إنه لا تهاون في استرداد جميع أراضي الدولة وحق الشعب.


وأشار اللواء عصام سعد إلى متابعته المستمرة لحملات الإزالات للتعديات والنتائج التي يتم تحقيقها، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لكافة حالات التعدى الجديدة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

 

وأعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

IMG-20211214-WA0054
IMG-20211214-WA0054
IMG-20211214-WA0053
IMG-20211214-WA0053
IMG-20211214-WA0055
IMG-20211214-WA0055
IMG-20211214-WA0058
IMG-20211214-WA0058
IMG-20211214-WA0050
IMG-20211214-WA0050
IMG-20211214-WA0049
IMG-20211214-WA0049
IMG-20211214-WA0052
IMG-20211214-WA0052
محافظ أسيوط اخبار اسيوط إزالة تعديات أسيوط نهر النيل بأسيوط المجارى المائية بأسيوط

موضوعات متعلقة

التمريض أمال وتحديات.. ورشة عمل بمستشفى العصبية والنفسية بجامعة أسيوط

بلهجة سعودية.. طالبة بجامعة أسيوط تفوز بأفضل مناظرة في مسابقة مبادرة المواطنة

ترشيحاتنا

رايحين من غير ولا ورقة.. نائب وزير الاتصالات: رقمنة 170 مليون ورقة للوثائق الحكومية بالعاصمة

أوميكرون يخيف العالم وباحثون: 3 جرعات من فايزر توفر حماية أكبر

ننشر السيرة الذاتية للواء أشرف عطوة قائد القوات البحرية الجديد

جبالي مداعبا النواب: بتسلموا على بعض مرتين قبل الجلسة ومرة داخل القاعة

بعد تعيينه قائداً للقيادة الاستراتيجية| ننشر السيرة الذاتية للفريق أحمد خالد

وزارة السياحة والآثار: لجان للمرور والتفتيش على المنشآت السياحية بعدد من المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

أمطار غزيرة ونشاط رياح.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 6 أيام القادمة

تحذير شديد اللهجة من ظاهرة جوية تضرب السعودية غدا

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

شوبير يكشف أبرز الغائبين عن مباراة الأهلى أمام الرجاء في السوبر الإفريقي

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

ما العوامل التي تزيد من فرص الحمل بتوأم؟

السيسي يصدر قراراً جمهورياً بتعيين اللواء أشرف إبراهيم عطوة قائداً للقوات البحرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون خوف.. شاهد طفلة تلعب مع ثعبان ضخم والنهاية صادمة

12 فص ألماس وقماش تركي.. كم تبلغ تكلفة فستان زفاف فرح شعبان وبدل علي غزلان؟

نشرة المنوعات| أوميكرون يصيب الأطفال.. طحالب بحرية يخشاها كورونا.. العثور على أكبر حجر ياقوت أزرق في العالم

خس البحر.. اكتشاف نوع من الطحالب يحمي الجسد من كورونا

فيديو

فيديو جراف| كيف رد هاني شاكر على اتهام شيرين عبدالوهاب بعدم مساندته لها.. تفاصيل

الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر: سيبنا في حالنا بقى.. فيديو

فيديو جراف.. مالكوش دعوة بابني.. أسامة نبيه: أنا ماليش دخل برحيل حسين فيصل

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ