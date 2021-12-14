محافظ أسيوط: إزالة 16 حالة تعد على النيل بقريتي سلام وبهيج بمنقباد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من إزالة 16 حالة تعدي على النيل بمركز أسيوط ضمن حملات المحافظة المكثفة لإزالة التعديات على النيل وأراضي الدولة والمجاري المائية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.



وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط نفذت حملة مكبرة للازالات بقريتي سلام وبهيج بمنقباد ونجحت في تنفيذ 16 قرار إزالة لتعديات على نهر النيل بمسطح 1400 متر مربع بمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس المركز وعبداللطيف فضالة رئيس الوحدة المحلية لقرية منقباد وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن ومنها مديرية الموارد المائية والري وجهاز حماية النيل ومركز شرطة أسيوط.



وأكد المحافظ على استمرار حملات الإزالة والتصدي الحاسم لكافة التعديات مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية يهدف للحفاظ على أراض الدولة والمجاري المائية، لافتا إلى إنه لا تهاون في استرداد جميع أراضي الدولة وحق الشعب.



وأشار اللواء عصام سعد إلى متابعته المستمرة لحملات الإزالات للتعديات والنتائج التي يتم تحقيقها، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لكافة حالات التعدى الجديدة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

وأعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

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