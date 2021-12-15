الانتهاء من غسيل خزانات ومروقات محطات مياه السويس

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، انه تم الانتهاء تماما من عملية تطهير المروقات وغسيل الخزانات الأرضية بمحطات محافظة السويس.

وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة وقطاع المعامل، إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف من أجل صحة كل مواطن، بإقليم محافظات القناة الثلاثة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تابع بنفسه عملية غسيل خزانات المحطات الكبرى بمحافظات القناة منها محطة مياه أبوعارف القديمة بسعة تصميمية 18 ألف م مكعب، ومحطة مياه أبوعارف الجديدة بسعة تصميمية 34 الف م مكعب، كما تم تطهير مروقات محطة غرب النفق بسعة تصميمية 10 ألاف متر م مكعب، ومحطة مياه جنيفة الجديدة بسعة تصميمية 17 ألف م، ومحطة مياه جنيفة القديمة 50000 ألف متر مكعب، كما تم عمل الغسيل الكيماوي لمحطة مياه كبريت بسعة تصميمية 10 ألاف متر م، وذلك بأشراف مباشر من المهندس عمرو البلتاجي رئيس محطات السويس.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم استخدام أحدث الأساليب الممكنة في عملية غسيل خزانات المحطات والمروقات، بمحافظات القناة وذلك عن طريق تفريغ المروق من المياه وإزالة الرواسب الموجودة بقاع المروق وتنظيف الجدران بالمياه النظيفة وإزالة العوالق المترسبة وتعقيمه، مع تسليك الثقوب المتواجدة بقاع المروق والناقلة للمياه من بئر التوزيع للمروق وكذلك عمل الصيانة المطلوبة لمكونات المروق.



وأشار رئيس مياه القناة، إلى الغسيل الدوري للشبكات أثناء عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسؤول الشؤون الصحية، وأنه يتم ضبط جودة مياه الشرب بقديم بيان إحصائى، بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.





وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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