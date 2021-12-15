خبراء: "الدلتا الجديدة" تساهم في ترشيد المياه وتسد فجوة المحاصيل العلفية

الدولة المصرية دوما حريصة على إنشاء مشروعات عملاقة لتفيد أبنائها، لـ تساهم أيضا فى حل مشكلات قديمة متراكمة، ومن بين هذه المشروعات "مشروع الدلتا الجديدة"، التي تعرف بـ عاصمة مصر الزراعية.

وكانت الأولوية القصوى بالنسبة للدولة المصرية تتعلق بملف الاستثمار فى القطاع الزراعى واستصلاح الأراضى، باعتبارها قضية أمن قومى فى المقام الأول، وهو ما يعكسه مشروع الدلتا الجديدة الذى يعد مشروعا تنمويا نموذجيا ومتكاملا ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصرى.

مشروع الدلتا الجديدة

وتعد "الدلتا الجديدة" مشروع قومى عملاق جديد، يجرى تنفيذه على أرض الواقع بجدية شديدة، وبخطوات متسارعة، ويتضمن المشروع تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارة حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعى، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين، ما يسهم فى حماية وتحقيق الأمن الغذائى لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلا عن استقرار أسعار السلع فى الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.

أكبر مشاريع الاستصلاح الزراعي

وفي هذا الصدد قال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد بحوث الصحراء، الدكتور أشرف فياض، إن مشروع الدلتا الجديدة هو أحد مشروعات مصر الكبرى في مجال الزراعة والتنمية، وهو ليس مشروع زراعي فقط بل تنموي متكامل يحتوى على عدة أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها من الأبعاد.

وأوضح "فياض" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الجانب الزراعي من المشروع يعتمد على عاملين أساسيين هما عامل المياه وتأتي من الآبار والمياه الجوفية والعامل الآخر هو عامل الطاقة التي من الممكن أن يستخدم فيها عدة أنواع مثل الطاقة الشمسية أو الكهربائية.

أنواع المحاصيل المزروعة

وأضاف أن الزراعة في الصحراء تختلف عن الزراعة بـ المناطق الأخرى وهذا يتحدد عليه نوع المحصول الذي سيتم زراعته، فهناك محاصيل من صعب زراعتها في الصحراء مثل القطن والبرسيم والحبوب وغيرها لأنها تحتاج إلى مياه حلوة لا تحتوى على كمية كبيرة من الأملاح وإنتاجية هذه المحاصيل ستكون ضعيفة، لأن طبيعة الأرض والمياه لن تسمح لك بزراعة مثل هذه المحاصيل.

مشروع الدلتا الجديدة

واختتم: "يشمل المشروع أيضا زراعة المحاصيل العلفية، بالإضافة إلى المصانع التي تنتجها لسد الفجوة في مصر من أعلاف الحيوان، ومن المحاصيل التي يقوم هذا المشروع بإنتاجها محصول علف الفيل وحشيش السودان والبانيكم وهذه محاصيل علفية غير تقليدية تتحمل درجة الملوحة العالية".

مشروع عملاق

ومن جانبه قال عميد كلية الزراعات الصحراوية بـ جامعة الملك سلمان، الدكتور عبد الغني الجندي، إن مشروع الدلتا الجديدة مشروع عملاق ويكمل التنمية الزراعية المستدامة كما جاء في إستراتيجية الزراعة المصرية بأحدث المعدات والتكنولوجيات المتعارف عليها في الزراعة.

وأضاف الجندي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مساحة الأراضي الزراعية في مصر 9.8 مليون فدان، والآن نضيف مليون فدان أخرى في منطقة رائعة الاختيار من حيث المناخ لأنها مناسبة للاستهلاك المائي وهذا يرشد من استهلاك المياه في الزراعة، كما أن هذه المنطقة جغرافيا قريبة من الطرق والمطارات، وهذا يجعل من هذه المحاصيل محاصيل تصديرية ويعود على الاقتصاد بنفع كبير.

مشروع قومي

وأوضح الجندي أن "مشروع الدلتا الجديد"، يعد مشروعا قوميا يشمل العديد من المحاور وليس زراعيا فقط، فهو يشمل مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة بالإضافة إلى استصلاح الأراضي الزراعية.

مشروع الدلتا الجديدة

وتابع: "نحن الآن لا نستصلح أراضي فقط بل نقوم بعمل المصانع اللازمة بجوارها وهذا للتقليل من تكلفة نقل المحاصيل من الأراضي إلى المصانع البعيدة عنها".

واستطرد: "المشروع سوف يوفر حوالي 5 ملايين فرصة عمل ليست فقط في المجال الزراعي بل أيضا في المجتمعات العمرانية والصناعية التي سوف تنشأ هناك، لأن هذا مشروع تنموي متكامل".

مشروع القرن

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات على موقع التواصل الاجتماعي مخططًا وعددًا من الصور لمشروع الدلتا الجديدة عاصمة مصر الزراعية، وعلقت عليها في نقاط:

هو مشروع القرن وأحد المشاريع العملاقة، بتنفيذه سيحقق الاكتفاء الذاتي لمصر في الغذاء.

المشروع يُقام على مساحة 2.2 مليون فدان ويستهدف استصلاح مليون فدان وباقي المساحة ستدخل في مشروعات البنية التحتية المتكاملة .

يضيف 15% مساحة منزرعة جديدة لمصر في اطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

يجرى تنفيذ المشروع غرب الدلتا القديمة وتحديدا في الساحل الشمالي الغربي ويمتد من شمال الواحات إلى جنوب وادي النطرون وشرق وغرب منخفض القطارة.

يتميز موقع المشروع بقربه من الموانئ وشبكة الطرق الجديدة مما يوفر سهولة نقل السلع والمنتجات الزراعية والعمالة أيضا من وإلى المشروع.

يضم المشروع مجمعات صناعية - زراعية كمحطات التعبئة والتغليف وتصنيع المنتجات الزراعية مما يرفع القيمة المضافة لمنتجات المشروع، إضافة إلى محطات التصدير والإنتاج الحيواني وتصنيع منتجات الألبان.

مشروع الدلتا الجديدة