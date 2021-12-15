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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد المنشآت الرياضية بنادي اتحاد بسيون

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد المنشآت الرياضية بنادي اتحاد بسيون

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم،  المنشآت الرياضية والاجتماعية بنادي اتحاد بسيون الرياضي، وذلك بحضور النائب سامح حبيب، ويسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومنى صالح، رئيس المدينة، وممدوح عقاب، رئيس النادي.

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وخلال الجولة، تفقد محافظ الغربية  "ملاعب كرة القدم الخماسية والقانونية، وحمام السباحة، وصالة الألعاب الرياضية، وقاعة الأفراح والفندق"، كما شهد عروضاً رياضية من فرق الكاراتيه والقدم النسائية، وعروضاً فنية من الموهوبين بالنادي. 

واختتمت الجولة بلقاء مجمع مع أعضاء مجلس الإدارة وإهداء رئيس النادي درع النادي لمحافظ الغربية تقديرا لجهوده في دعم الرياضة بالغربية.

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وعلى هامش اللقاء، تفقد المحافظ فريق التطعيم المتحرك الخاص بفيروس كورونا. 

جاء ذلك بحضور الأستاذ هاني الأحول نائب رئيس النادي، والأستاذ السيد المهر، مدير إدارة شباب بسيون.

محافظ الغربية يتفقد المنشآت الرياضية بنادي اتحاد بسيون

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