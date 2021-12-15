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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية ل 3 أشقاء يعانون من ضمور العضلات

صدى البلد

إلتقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أسرة من ناحية اصطباري بشبين الكوم، تعول 3 أشقاء يعانوا من مرض ضمور العضلات الشوكي بمراحل التعليم المختلفة ، ويقرر صرف مساعدة مالية عاجلة لهم تساعدهم علي أعباء الحياة .

 

يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .


وخلال لقائه واستماعه لوالد الأطفال عن ظروفهم المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة علي تحمل تكاليف العلاج ، وجه محافظ المنوفية بإعداد خطاب لوزير الصحة والسكان بشأن ضم تلك الحالات ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلي، لتوفير العلاج اللازم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لممارسة حياته بشكل طبيعى.

 

كما أجري المحافظ، إتصالاً هاتفياً بمدير مديرية التموين بالمنوفية لإعداد مذكرة للعرض علي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إمكانية تسجيل الأطفال علي منظومة التموين لتوفير مواد تموينية وخبز مدعم لهم .

 

 كما وجه المحافظ مدير وحدة المرور بتسهيل الإجراءات اللازمة بشأن تجديد رخصة القيادة لوالد الأطفال لتساعده على تحمل أعباء الحياة اليومية.


وأكد محافظ المنوفية، حرصه الدائم على التواصل مع الحالات المرضية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم ، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة في تعاون دائم ومستمر مع كافة منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الأولى بالرعاية .

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