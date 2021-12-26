حصاد عام 2021 .. رموز رحلوا عن عالمنا بعد رحلة عطاء|فيديو جراف

شهد عام 2021 رحيل العديد من رموز المجتمع المصري الذين أثروا في وجدان المواطن، فلم يكن هذا العام مجرد عام خير بل يمكن أن نطلق عليه هو العام الذي فقدت فيه مصر الكثير من المشاهير الذين تركوا بصمة نتيجة أعمالهم الخالدة التي سطرها التاريخ بأحرف من نور.

ومن أبرز ممن رحلوا خلال هذا عام 2021 جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والمشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الاسبق، وأيضًا الداعية الاسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، والدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الاسبق، وغيرهم.

عبلة الكحلاوي

ففي 24 يناير عام 2021 ، توفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية عن عمر يناهز 72 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كانت من أبرز الداعيات السيدات، وأسست جمعية خيرية في المقطم لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر، تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات، بالإضافة لمجمع حمل الاسم نفسه في المقطم أيضًا، وشيعت جنازتها

من مسجد الباقيات الصالحات للدكتورة عبلة الكحلاوى، بالهضبة الوسطى بالمقطم،لأداء صلاة الجنازة.

صفوت الشريف

تُوفي صفوت الشريف ، وزير الاعلام الاسبق، وأحد رموز نظام الراحل حسني مبارك يوم 13 يناير عام 2021 ، عن عمر يناهز 87 عامًا بعد صراع مع المرض حيث كان يعاني من مرض سرطان الدم، وكان أحد مؤسسي الحزب الوطني المنحل وتولى العديد من المناصب منها رئيس مجلس الشورى الاسبق، ووزير الاعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات في عهد الراحل السادات، وشيع الجثمان من مستشفى وادي النيل ليدفن مثواه الاخير في مقابر العائلة بمصر الجديدة.

سعد الجمال

توفي السياسي الكبير سعد الجمال ، عضو مجلس النواب يوم 5 فبراير عن عمر ناهز 75 عامًا، حيث بدأ حياته السياسية قبل أكثر من 20 عامًا، وتحديدًا عام 2000 بعد انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف، وعيّن في العام 2005 رئيسًا للجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب، وعين مساعد وزير الداخلية من 1995 وحتى خروجه من الخدمة فى أغسطس 1997 وكان يترأس لجنة الشئون العربية في برلمان 2015، وغيرها من المناصب التي تقلدها حتى أصدر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيينه مساعد رئيس الحزب.



كمال الجنزوري

توفي الدكتور كمال الجنزوري ، رئيس وزراء مصر الأسبق ، بعد صراع طويل مع المرض، يوم 31 مارس الماضي، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس، حيث تولى رئاسة الوزارة فى الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، وكلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011 ، وهو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، و لُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.

ولمتابعة أبرز الراحلين عن عالمنا في عام 2021 .. تابع الفيديو جراف التالي: