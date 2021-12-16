الإمارات.. انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من "عروض الشارقة للتسوق"

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعاليات النسخة الثالثة من "عروض الشارقة للتسوق" التي تنظمها الغرفة في كافة مدن ومناطق الشارقة بحملة تسويقية وترويجية هي الأضخم تستمر حتى 31 من يناير 2022.

وتشهد العروض في نسختها الجديدة مشاركة عدد كبير من مراكز التسوق ومحال البيع بالتجزئة على مستوى إمارة الشارقة إلى جانب برنامج حافل بالعروض المميزة على مدار 48 يوما بما في ذلك التخفيضات الترويجية التي تصل إلى 75 بالمائة على مختلف أنواع المنتجات وأشهر العلامات التجارية كما خصصت المراكز التجارية والأسواق المركزية ومتاجر التجزئة المنتشرة في الإمارة باقة كبيرة من الجوائز القيمة والهدايا للمتسوقين.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الغرفة سيكون لها من خلال هذا الحدث التجاري بصمة راسخة في شتاء إمارة الشارقة الحافل بالفعاليات الترويجية والترفيهية والفنية والإبداعية والثقافية في كافة مدن ومناطق الإمارة والتي تجسد النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها الشارقة برؤى وتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .

مشيرا إلى أن غرفة الشارقة ستقدم نسخة من عروض الشارقة للتسوق تواصل من خلالها نجاحاتها السابقة وتعزز من نشاط السوق المحلي في الإمارة وأداء دورها الرئيسي في تعزيز مكانة الشارقة باعتبارها واحدة من أفضل المدن للعيش والعمل والسياحة تتمثل في عروض وتجارب تسوق وثقافة وترفيه على مستوى عالمي إلى جانب ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية في تجارة التجزئة خاصة وأن قطاع التجزئة يحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة لاقتصاد الشارقة.

من جانبه أشار عبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة إلى أن عروض الشارقة للتسوق تحمل هذا العام طابعا مختلفا كونها تنبثق من الخطة الاستراتيجية الجديدة "لعروض الشارقة" التي أعلنت عنها الغرفة مسبقا والتي تتضمن خطط مبتكرة لإدارة وتنظيم العروض التسويقية وذلك انطلاقا من حرصها على تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة وتلبية احتياجات القطاع الخاص والمساهمة في تنمية مختلف القطاعات بشكل مستدام وفي مقدمتها قطاع تجارة التجزئة إلى جانب تنشيط حركة المبيعات والأسواق على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة وهذه المستهدفات التي نعمل على تحقيقها هذا العام بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجين ومراكز التسوق على مستوى الإمارة الذي تتضافر جهودنا معا لإنجاح هذا الحدث الذي يعزز الدورة الاقتصادية وينشط الحركة التجارية ومختلف القطاعات بالإضافة إلى الإسهام بشكل فاعل في الترويج لمزايا إمارة الشارقة الفريدة التي تضعها في مصاف أهم الوجهات السياحية والتجارية محليا وإقليميا وعالميا.

وأشار جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي منسق عام العروض إلى أن عروض الشارقة للتسوق تشهد إقبالا كبيرا من المحال التجارية ومراكز التسوق للمشاركة فيها ولا يزال باب التسجيل مفتوحا ..مؤكدا أنه سيكون بانتظار مواطني ومقيمي وزوار الشارقة أجواء تسوق مذهلة توفرها لهم أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية إضافة إلى العروض الترفيهية وتجارب المأكولات والأنشطة العائلية التي تُقام في جميع أنحاء الإمارة وتتنوع تجارب التسوق داخل أبرز المراكز وفي الأسواق الخارجية، مع فرص ربح جوائز قيمة.

وتشمل "عروض الشارقة للتسوق" باقة متنوعة من الأنشطة التسويقية وذلك بالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التجارية التابعة للغرفة وبالتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة كما تم توفير موقع إلكتروني وتطبيق ذكي خاص بعروض الشارقة يشتمل على قاعدة بيانات عن المتسوقين يستفيد منها تجار التجزئة لتحديد نطاق حملاتهم التسويقية إلى جانب استقبال الملاحظات والاقتراحات بهدف التطوير الدائم للعروض إضافة إلى وجود منصة إخبارية للاطلاع على آخر الأحداث والفعاليات التي سيتم تنظيمها والإعلان من خلالها عن الفائزين بالمسابقات والجوائز.