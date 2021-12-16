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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

غرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة التستر على الموظف المتعاطي للمخدرات

عقوبة التستر على
عقوبة التستر على موظف مدمن

قال مختار رمضان مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، إن  القانون  رقم 73 لسنة 2021  وهو قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها  من ضمن أحكامه  جزاء إنهاء الخدمة في حالة ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات، متابعًا أنه يتم التحقق من ذلك عن طريق الكشف المفاجئ .

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وتابع رمضان خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " 8 الصبح  والمذاع على فضائية "دي أم سي" ، أن من يتستر على زميل له يتعاطى المخدرات سينال أيضًا جزء من العقاب ، مؤكدًا أنه في حالة امتناع الموظف عن إجراء التحليل يتم معاملته نفس معاملة متعاطي المواد المخدرة .


وأضاف مختار رمضان ، أنه تم إعطاء فرصة 6 شهور لتلقي العلاج والتعافي تمامًا قبل فصله من وظيفته بشكل نهائي ، لافتًا إلى أن أي شخص يتوجه لتلقي العلاج بشكل تطوعي قبل نزول الحملة في مكان عمله سيتلقى الخدمة العلاجية بالمجان وسرية تامة عن الطريق الاتصال برقم هاتفي تخصصه الحكومة عن طريق صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات وهو 16023 .

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