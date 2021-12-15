عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد موافقة البرلمان

لأول مرة في أوروبا.. مالطا تسمح للمواطنين بزراعة وتعاطي الحشيش

الحشيش
الحشيش

أصبحت مالطا أول دولة أوروبية تسمح بالزراعة المحدودة لمخدر الحشيش وحيازته للاستعمال الشخصي بعد تصويت في البرلمان.


وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد كشفت لوكسمبورغ عن خطط مماثلة في أكتوبر لكن برلمانها لم يعط الضوء الأخضر للمضي قدماً في هذا الإجراء.


ويسمح القانون الذي أصدره برلمان مالطا للبالغين في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط بحيازة ما يصل إلى سبعة غرامات من الحشيش وزراعة أربع شجرات.


وسيظل تدخين الحشيش في العلن مخالفة قانونية وسيتعرض من يتعاطاه أمام طفل لغرامة تتراوح بين 300 و500 يورو (340 - 564 دولارا).


وصدر القانون على عجل في البرلمان في مواجهة انتقادات حادة من المعارضة التي تنتمي إلى يمين الوسط والروابط الطبية والكنيسة، وقالت تلك الجهات إن طلباتها لإلغاء اقتراحات إصدار القانون قوبلت بالتجاهل.


وأقرت مالطا، التي تريد أن يكون لها دور أوروبي ريادي في إنتاج مخدر الحشيش الطبي، قانونا في عام 2018 يسمح بإنتاج مثل هذا المخدر للأغراض الطبية والبحثية.


وتتخذ هولندا موقفاً متحرراً فيما يتعلق باستعمال مخدر الحشيش وتسمح ببيع كميات صغيرة منه، وذلك في إطار سياسة هدفها الحد من الجريمة والمخاطر الصحية، لكن تعاطي الحشيش غير قانوني من الناحية الرسمية.

الحشيش البرلمان البحر المتوسط الجريمة دولة أوروبية الجزيرة

ترشيحاتنا

أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيري الإمارات وليبيا في تركيا

انهيار تاريخي.. الليرة التركية تقترب من الهاوية

كلوب عن جدل كأس الأمم الأفريقية: "لن أجيب عن السؤال"

تحف نادرة.. وزيري يكشف للنائب العام قيمة الآثار المضبوطة في شقة الزمالك

ننشر أسماء الطلاب الفائزين فى المسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت

رسميا..الطويلة يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة رفقة 15 خبيرا بينهم 3 وزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط عضويتي المحاميين المتهمين بقضية حادث الشيخ زايد.. في هذه الحالة

أفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

اتفرج ببلاش .. 3 قنوات مجانية تعلن إذاعة مباراة مصر وتونس اليوم

الصحة تعلن قائمة الفحوصات الطبية المجانية لكبار السن.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

فيديو

نهايات غريبة .. نجمات انفصلن عن أزواجهن في ٢٠٢١

الأرصاد الجوية تعلن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار |فيديو

فيديوجراف.. وسط المعازيم.. عروسان يحلقان شعريهما بالكامل أثناء زفافهما

فيديوجراف.. أمطار لمدة 6 أيام.. هيئة الأرصاد تعلن حالة الطقس الفترة المقبلة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ