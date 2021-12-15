لأول مرة في أوروبا.. مالطا تسمح للمواطنين بزراعة وتعاطي الحشيش

بعد موافقة البرلمان

أصبحت مالطا أول دولة أوروبية تسمح بالزراعة المحدودة لمخدر الحشيش وحيازته للاستعمال الشخصي بعد تصويت في البرلمان.



وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد كشفت لوكسمبورغ عن خطط مماثلة في أكتوبر لكن برلمانها لم يعط الضوء الأخضر للمضي قدماً في هذا الإجراء.



ويسمح القانون الذي أصدره برلمان مالطا للبالغين في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط بحيازة ما يصل إلى سبعة غرامات من الحشيش وزراعة أربع شجرات.



وسيظل تدخين الحشيش في العلن مخالفة قانونية وسيتعرض من يتعاطاه أمام طفل لغرامة تتراوح بين 300 و500 يورو (340 - 564 دولارا).



وصدر القانون على عجل في البرلمان في مواجهة انتقادات حادة من المعارضة التي تنتمي إلى يمين الوسط والروابط الطبية والكنيسة، وقالت تلك الجهات إن طلباتها لإلغاء اقتراحات إصدار القانون قوبلت بالتجاهل.



وأقرت مالطا، التي تريد أن يكون لها دور أوروبي ريادي في إنتاج مخدر الحشيش الطبي، قانونا في عام 2018 يسمح بإنتاج مثل هذا المخدر للأغراض الطبية والبحثية.



وتتخذ هولندا موقفاً متحرراً فيما يتعلق باستعمال مخدر الحشيش وتسمح ببيع كميات صغيرة منه، وذلك في إطار سياسة هدفها الحد من الجريمة والمخاطر الصحية، لكن تعاطي الحشيش غير قانوني من الناحية الرسمية.