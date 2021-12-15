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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس زوج مزق جسد زوجته بـ سلاح أبيض بـ بسيون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر رئيس نيابة مركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم حبس  زوج قتل زوجته ومزق جسدها ب"سلاح أبيض"4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بارتكاب الجريمة عقب عودته من  الغربه واكتشف استيلائه علي أمواله وشقي عمره  أثناء تواجدهما  بعش الزوجية بقري  صالحجر كما تم الدفع  بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي بسيون المركزي .

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كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز بسيون حول مقتل ربة منزل حال تواجدهما بمسكنهما بالعش زوجيه بنطلق قرية صالحجر .

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت قياده العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي بسيون وكفر الزيات وبالانتقال إلي موقع الحادث لمتابعه تطورات الجريمة .

وكشفت التحريات الأولية الأمنية أن المتهم قتل المجني عليها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية حيث إنه كان يعمل بإحدى الدول العربية وعندما عاد لم يجد "تحويشة شقاء العمر" التي كان يرسلها لها، وفر هاربا.

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وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز بسيون وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط  المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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