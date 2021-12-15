ينتظر الجزائر وقطر.. منتخب مصر ينافس على المركز الثالث بالبطولة العربية

انتهت مباراة منتخب مصر ومنافسه التونسي، بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.

وينتظر المنتخب المصري اللقاء الذي يجمع بين منتخبي الجزائر وقطر في نصف نهائي البطولة العربية والذي ينطلق بعد قليل لمعرفة المنافس له على المركز الثالث في نهائي البطولة العربي عقب ضمان تونس التأهل لنهائي البطولة العربية.

تفاصيل المباراة..

استحوذ منتخب تونس على الكرة منذ ضربة البداية في اللقاء، وحصل على ركنية في الربع ساعة الأولى ولكن مرت بسلام على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

نظم المنتخب الوطني هجمة من الجبهة اليمنى في الدقيقة 15، ولكن لم تكتمل بسبب تضيق منتخب تونس دفاعاتهم على الفراعنة٫



توغل منتخب تونس بين دفاعات نظيره المصري، ونظم هجمة مميزة في الدقيقة ٢١ من عمر المباراة ولكن تمكن الدفاع المصري من اقتناص الكرة ولكن خرجت لركنية وتكررت الخطورة على مرمى محمد الشناوي.

بدأ منتخب مصر في الإعتماد على بداية الهجمة من منطقة جزائهم لاستدراج المنتخب التونس، ووصلوا بالكرة لمنطقة جزاء المنتخب التونس، ولكن استطاع الدفاع ان يسيطر على الكرة وخروجها لصالحهم لتصبح ركلة مرمى.

وتعرض ياسين برياح لاعب منتخب تونس لإصابة خفيفة في الدقيقة ٢٥ من عمر المباراة، وتوقف اللقاء لعلاج اللاعب وبالفعل استفاق اللاعب واستمر في المشاركة في المباراة بشكل طبيعي.

حاول منتخب تونس اللعب من خلف مدافعي الفراعنة في الدقيقة ٢٧ من عمر المباراة ونظما هجمة، ولكن كان لها الشناوي بالمرصاد وتمكن من التقاط الكرة قبل المهاجم ومنع خطورة على مرماه.

ولجأ أحمد حجازي مدافع منتخب مصر للتسديد من خارج المرمى وبالفعل شكل خطورة على مرمى منتخب تونس في الدقيقة ٣٤ من عمر المباراة، ولكن تمكن معز حسن حارس مرمى تونس من التقاط الكرة.

حصل منتخب تونس على ركلة ركنية أخرى في الدقيقة ٣٧ من عمر المباراة، ولكن كالأربع ركلات الأولى تمر الكرة بسلام على مرمى محمد الشناوي.

وسدد غيلان الشعلاني كرة صاروخية على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة ٣٨، ويحبطها الشناوي ويلتقطها ببراعة.

وسقط ياسين مرياح لاعب منتخب تونس، في الدقيقة ٣٩ وخرج كتغيير أول اضطراري لنسور قرطاج.

وأهدر مروان حمدي فرصة هدف مؤكد في الدقيقة ٤٣ من عمر المباراة، بعد تمريرة مميزة من محمد مجدي أفشة، وانتزعت آهات الجماهير ولكن احتسبها حكم المباراة تسلل.

وحصل منتخب تونس على ركنية سابعة من الجبهة اليسرى للشناوي في الدقيقة ٤٦، ولم تمرر جيداً ومرت بدون أي خطورة حقيقية على الفراعنة.

تلقى يوسف المساكني لاعب منتخب تونس البطاقة الصفراء الأولى في المباراة، بعد تدخلة بقوة على لاعب منتخب مصر أحمد سيد زيزو، واعتراضه على قرار حكم المباراة.



دخل منتخب مصر شوط المباراة الثاني متحمس وحاول الوصول لمرمى منتخب تونس ولكنه لم يتمكن من تحقيق أهداف حتى الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح منتخب تونس، ولكن اعترض لاعبو منتخب مصر وقرر حكم المباراة العودة لتقنية الـ VAR، وبالفعل ألغى الحكم ركلة الجزاء واستمر اللعب بنتيجة سلبية بين الفريقين.

وبعد إلغاء ركلة الجزاء قام الحكم في الدقيقة 60 من عمر المباراة، بإشهار البطاقة الصفراء في وجه وائل جمعة ووجه كارلوس كيروش بسبب اعتراضهم من على خط التماس.

أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه مدافع منتخب مصر أحمد حجازي في الدقيقة 68 من عمر المباراة بسبب تدخل قوي على لاعب منتخب تونس يوسف المساكني في منتصف ملعب المباراة.

وأهدر مصطفى فتحي فرصة هدف مؤكد للمنتخب الوطني في الدقيقة 75 من عمر المباراة، وحرم الفراعنة من تقدم في وقت مميز في شوط المباراة الثاني.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المتسب بدل من ضائع تتقدم تونس بهدف عن طريق الخطأ سجله عمرو السولية لاعب منتخب مصر بعد رأسية لمسها داخل منطقة جزاءه.

وبهذا الفوز يتأهل منتخب تونس لنهائي البطولة العربية، ويخرج منتخب مصر من الدور قبل النهائي.

تشكيل منتخب مصر:

محمد الشناوي ١

أكرم توفيق ١٤

أحمد حجازى ١١

محمود الونش ١٥

أحمد فتوح ١٣

عمرو السولية ٤

حمدي فتحي ٥

محمد مجدي أفشة ٢٢

حسين فيصل ٢٠

أحمد سيد زيزو ٢١

مروان حمدي ١٠



وجاء تشكيل منتخب تونس:

حراسة المرمى: معز حسن.

خط الدفاع: بلال العيفة، منتصر الطالبي، ياسين مرباح، محمد بن حميدة.

خط الوسط: محمد دراجر، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: حنبعل المجبري، يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري.