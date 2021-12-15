مستشفى أبو الريش الجديد أبرزها.. أهم مشاريع جامعة القاهرة خلال 2021

قامت جامعة القاهرة ، خلال عام 2021 على العديد من المشروعات الكبرى التى تؤثر فى المجتمع السنوات القادمة ومنها مشروعات تؤهل الطلاب إلى سوق العمل وهى كالتالى :

أعلنت جامعة القاهرة على إنشاء كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة القاهرة الدولية بأرض المنطقة الاستثمارية للجامعة بمدينة 6 أكتوبر، بهدف مواكبة التطورات العالمية والمشاريع المستقبلية لمصر خاصة البرنامج الفضائي المصري، حيث بدأ العمل في الرسومات الهندسية للكلية بالتعاون بين الفريق الهندسي والأكاديمي منذ أكثر من عام بتكليف من الدكتور محمد الخشت وبموافقة من مجلس الجامعة للسير قدمًا على طريق الجمهورية الجديدة طبقًا للمفهوم العلمي الذي طرحته القيادة السياسية.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة التصور الأكاديمي لإنشاء كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء وذلك في إطار تنفيذ رؤية الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع لتواصل العمل نحو التطور العالمي ومواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ووظائف المستقبل.

إنشاء كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء يُعد مشروعًا علميًا له بعد قومي ووطني، يُرسخ دور جامعة القاهرة الرائد على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويمثل نموذجًا في التكامل بين العلوم البينية في مختلف التخصصات، ويهدف إلى إنشاء قاعدة علمية متميزة في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء وخدمة وتوعية المجتمع بأهميتها، من خلال تجميع الخبرات في مجال علوم الفضاء، وتشجيع البحوث والمشاريع العلمية المتخصصة في مجالات الإلكترونيات، والاتصالات والملاحةالفضائية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرمجيات الفضاء، واستخدامات تكنولوجيا الفضاء للتنمية المستدامة.

تساهم أن الكلية في بناء القدرات والكوادر البشرية وتأهيل الكفاءات في علوم الفضاء الأساسية والاستشعار عن بُعد، وتخريج جيل من الباحثين يملك المعرفة والمهارات المتقدمة في مجالات علوم الفضاء ومشتقاتها، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية المتخصصة بالداخل والخارج، والتدريب الفعلي للمتخصصين في العديد من مجالات تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها، وبالتالي المساهمة في خلق وظائف المستقبل لخدمة الاحتياجات العلمية والاقتصادية والمجتمعية التي تواكب احتياجات العصر الحديث.

و ستطرح الكلية العديد من البرامج الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتضم 6 أقسام علمية رئيسية، وهي علوم الفضاء الأساسية، وعلوم الفلك والكواكب، والاستشعار عن بُعد ونُظم المعلومات الجغرافية، والإلكترونيات والاتصالات الفضائية، وهندسة الطيران والفضاء، والذكاء الاصطناعي وبرمجيات الفضاء، بالإضافة إلى عدد من المعامل التعليمية والمختبرات البحثية المتخصصة.

و ستتضمن الكلية الجديدة العديد من برامج الدرجات العلمية المتنوعة والمتميزة عالميًا بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وتشمل برامج علوم الفضاء التطبيقية، والفيزياء الفلكية وعلم الكون، والإلكترونيات، وبرمجيات الفضاء، والاتصالات، والملاحة الفضائية، وعلوم الأرض والكواكب، والاستشعار من بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والعلوم الجوية والمناخ.

تعتمد كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء على العديد من أوجه التعاون في المجالات البحثية والتعليمية وخدمة المجتمع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تبادل الخبرات وتنظيم الدورات التدريبية المشتركة، وتوفير مناخ تعليمي واقعي عملي مع الجانب النظري لمحاكاة الواقع، بما يضمن للخريج القدرة على التعامل مع المشاريع والأبحاث العلمية لحل المشكلات، وتوفير تكنولوجيات لتقدم ونهضة الوطن في هذه التخصصات الحيوية، وبما يساهم في نجاح الكلية وزيادة قدرة خريجيها على المنافسة على جميع المستويات.



كما أستطاعت جامعة القاهرة ، إنجاز المباني الرئيسة لمستشفى ٥٠٠ ٥٠، والوجهات، وإسناد الأعمال الإنشائية والتشطيبات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما أن هناك نحو ٢٠ شركة في أرض الموقع حاليا يعملون بشكل ديناميكي عالي جدا من أجل إنجاز هذا الصرح الخدمي المهم.

أكد الدكتور الخشت، أن افتتاح المرحلة الأولى سيتم خلال شهور، وأنه يجرى حاليا إجراءات شراء الأجهزة الطبية وجميع المستلزمات لاستقبال المرضى.



وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء العمل علي مشروع المجمع الطبي للأطفال (مستشفى أبو الريش الجديدة) بأرض المنطقة الاستثمارية للجامعة في 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن إنشاء مجمع طبي للأطفال يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطن المصري وتوفير خدمات علاجية لكل فئات المجتمع

يقدم المشروع الرعاية الصحية للأطفال في منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى علاج الأطفال وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل مرفق للرعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض.



سيقام علي مساحة 88000 متر مسطح ويتكون من مبنى المستشفى الرئيسي، وفندق لإقامة أهالي المرضى، ومركز التدريب ومعهد التمريض، وسكن الأطباء والتمريض، بالاضافة إلى مبنى الخدمات الاول مخصص لغرف التكييف والمبني الثاني مخصص لمحطة الغازات والغلايات، مؤكدا علي أن المشروع مكملا لمستشفيات طب الأطفال بقصر العيني لزيادة السعة السريرية بما يزيد عن ثلاثمائة سرير إقامة ما بين أسرة تمريض وأسرة رعاية مركزة وحضانات.

يتضمن المشروع عددا كبيرا من التخصصات الطبية النادرة والتي تقدمها مستشفيات جامعة القاهرة والتي تعد منارة الطب في الشرق الأوسط في 14 مجموعة من التخصصات العيادات الخارجية، بواقع 44 عيادة بملحقاتها ومن بينها عيادات خارجية لكافة تخصصات طب الأطفال مثل الحول والوراثية والكولاجينية والقسطرة والقلب والصدر والمخ والاعصاب والكبد والجراحة العامة وجراحة التجميل والمسالك والرمد والموجات الصوتية.

كما تضم المستشفى عشرة غرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية موزعة على جناحين، الأول خاص بعمليات اليوم الواحد وعدد 4 غرف توزع ما بين غرف عمليات عامة وقسطرة قلبية ومناظير، و5 غرف عمليات للجراحة والقلب والصدر والمخ والأعصاب والعظام، وغرفة عمليات خاصة بقسم الطوارئ، كما تتوفر بالمستشفى العديد من الخدمات الطبية مثل رسم المخ ورسم العضلات، وقسم أشعة بكافة الأنواع من أشعة سينية، واشعه مقطعية واشعة رنين مغناطيسي وأشعة فلوروسكوبي، وموجات صوتية، ورسم قلب، ومعامل بكافة التخصصات وصيدلية إكلينيكية.

شدد الدكتور الخشت، على أنه تم مراعاة تصميم المجمع الطبي للأطفال لتلافي كافة المشاكل والمعوقات التي تعاني منها مستشفيات أبوالريش بالقاهرة نتيجة زيادة الإقبال عليها بأعداد فوق طاقتها ، حيث تم توفير استراحات كبيرة وفندق لإقامة أهالي المرضى وجراجات ومركز لتدريب وتعليم شباب الأطباء في كافة تخصصات طب الأطفال، ومعهد تمريض لإعداد كوادر تمريض على أعلى مستوى، مع توفير سكن لكل من الأطباء والتمريض، وخدمات لكافة مستخدمي المشروع مما يساعد على الربط بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي ويساعد على رفع كفاءة الهيئة العلاجية التي تعتمد عليها المستشفى مستقبلا في تقديم خدمة علاجية متميزة لمرضاها من الأطفال.