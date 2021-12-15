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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق هائل في هونج كونج.. ومئات المحاصرين فوق سطح مبنى..فيديو

صدى البلد

حوصر مئات الأشخاص لساعات على سطح مبنى تجاري في هونج كونج بعد اندلاع حريق يوم الأربعاء، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 13 شخصًا وإجبار رجال الإطفاء على إنقاذ الكثيرين بواسطة السلم.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بدأ الحريق فى حوالى الساعة 12:30 ظهرا خلال ساعة الغداء فى مركز التجارة العالمى فى منطقة خليج كوزواى المزدحمة بجزيرة هونج كونج. يضم المبنى المكون من 38 طابقًا مكاتب ومطاعم ومركزًا للتسوق في الطوابق السفلية.

وذكرت الإذاعة العامة RTHK"" أن أكثر من 300 شخص حوصروا على السطح لمدة ثلاث ساعات على الأقل. وقالت الشرطة إنه بحلول وقت متأخر من بعد الظهر، تم إجلاء أكثر من 1200 شخص من المبنى.

تم إرسال ما لا يقل عن 13 شخصًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، والعديد منهم نقل بسبب استنشاق الدخان، ومن بينهم شخص شبه فاقد للوعي.

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ولم تكشف السلطات على الفور عن سبب الحريق. ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن تحقيقًا أوليًا يشير إلى أنها اندلعت في غرفة التبديل الكهربائي في الطابق الأول، ثم امتدت إلى السقالات المحيطة بالمبنى.

وشوهدت فرق الإنقاذ وهي تعالج الناس على نقالات في الشارع. وقالت الحكومة إن رجال الإطفاء استخدموا سلالم قابلة للتمديد لإنقاذ الناس ونشروا طائرتين مائيتين وفريقين مجهزين بأجهزة التنفس لمكافحة الحريق.

تعد منطقة خليج كوزواي واحدة من أكثر المناطق التجارية ازدحامًا في هونج كونج، حيث تمتلئ بالمتاجر والمطاعم ومراكز التسوق بالقرب من ميناء فيكتوريا، الذي يفصل جزيرة هونج كونج عن شبه جزيرة كولون.

وأغلقت السلطات الشوارع المجاورة للمساعدة في إخماد النيران وإجلاء الناس.

في العام الماضي، لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من عشرة بعد اندلاع حريق في مطعم غير مرخص في حي الأردن بهونج كونج. يُعتقد أن الحريق قد أشعل بالشموع التي أضاءت للاحتفال بعيد ميلاد ومهرجان ديوالي.

حريق هونج كونج خليج كوزواى مبنى رجال الإطفاء

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