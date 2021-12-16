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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجآت.. النيابة تنتهي من فحص كنز علي بابا في شقة الزمالك

تماثيل فرعونية في
تماثيل فرعونية في شقة الزمالك

أعلنت النيابة العامة عن انتهاء من فحص ما يربو على خمسة آلاف قطعة في تحقيقات ضبط آثار بوحدة سكنية وحانوت بالزمالك.

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شهد المستشار النائب العام أمس الأول، الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري، عرضًا وافيًا بقاعة مجهزة بمقرّ مكتب النائب العام من الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من المختصين بالمجلس لأهم وأبرز القطع الأثرية ذات القيمة التاريخية الموصى بتسجيلها كآثار، من بين المضبوطات المعثور عليها في التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط آثار بوحدة سكنية وحانوت بحي الزمالك، وذلك بحضور المستشار جورج سعد، رئيس المكتب الفني، ومحمد نبوي، رئيس النيابة رئيس فريق التحقيق في القضية.

وكانت النيابة العامة انتهت في غضون خمسة أشهر مضت من فحص ما يربو على خمسة آلاف قطعة في التحقيقات، وسلمت منها للجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار ألفا وثلاثمائة وأربع وثمانين قطعة ثَبتتْ أثريتها، وكذا ألف ومئتان وثمانٍ وثمانين قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار، وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن باقي القطع المضبوطة.

ولمزيد من التفاصيل حول النيابة تنتهي من فحص كنز علي بابا في شقة الزمالك شاهد الفيديو التالي..

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