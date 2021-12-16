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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فوز إعلام عين شمس بالمركز الثالث لمسابقة التنمية المستدامة بملتقى شباب الإعلام العربي

فوز إعلام عين شمس
فوز إعلام عين شمس بالمركز الثالث فى مسابقة التنمية المستدامة

فاز قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس  برئاسة ا.د. هبة شاهين بالمركز الثالث فى مسابقة التنمية المستدامة، "بملتقى شباب الإعلام العربي" في نسخته الثانية، في مجال الإعلان عن حملة "طبيعتنا سر صحتنا"، تحت إشراف أ. هدير مصطفى المعيدة بالقسم.

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وجاء ذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ورعاية أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د. مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب.

ومن الجدير بالذكر أن ملتقى شباب الإعلام العربي" في نسخته الثانية تحت شعار "صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا: تجارب ملهمة - فرص وتحديات"، والذي استمرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام فى الفترة من ١٢ إلى ١٤ ديسمبر، تحت رعاية أ.د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و أ.د. هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام، أد. سلوى العوادلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأ.د. نشوى عقل المدير التنفيذي للملتقى،  بقاعة المؤتمرات كلية الإعلام جامعة القاهرة، بحضور عدد من رموز الإعلام، وبمشاركة سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المشرف على قطاع الإعلام والاتصال، ود. سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب و المتحدث الرسمى لوزارة السياحة والآثار، ود. عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة ود. علاء الزيود المستشار الإعلامي في سفارة الأردن بمصر.

وضم وفد طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام المشارك بالملتقى كلا من : عبد الرحمن الهمشري، بوسي ثروت، ريم ناصر،  إيمان الدالي، ودنيا عصام ، تحت إشراف أ.خلود خالد المعيدة بالقسم، بورش العمل المتنوعة على مدار أيام المتلقى منها ورشة إنتاج العمل التلفزيوني، الدوبلاج والتعليق الصوتي، إنتاج الأفلام بالموبايل، المراسل التلفزيوني، والإعلام الرقمي.

فوز إعلام عين شمس بالمركز الثالث فى مسابقة التنمية المستدامة 
فوز إعلام عين شمس بالمركز الثالث فى مسابقة التنمية المستدامة 
فوز إعلام عين شمس بالمركز الثالث فى مسابقة التنمية المستدامة 
ملتقى شباب الإعلام العربي كلية الاداب جامعة عين شمس قسم علوم الإتصال والإعلام مسابقة التنمية المستدامة

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