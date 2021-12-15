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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إبراهيم عيسى: الإخوان جماعة تستبيح الكذب ..فيديو

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، أن جماعة الإخوان منحطة أخلاقيا لأنهم ينتهكون الحياة الخاصة وإذاعة التسريبات المفبركة باسم الدين، موضحا أن الجماعة تدعي أنها تمثل الدين والاسلام ولكنها تنشر الشماتة والحقد والطعن فى الناس والكذب لأنهم يستبيحون الكذب على أي أحد غير إخواني ويبيحون ذلك بدعوى خدمة الدعوة.

 

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة “القاهرة والناس”، أن الإخوان يتلاعبون على غرائز المواطنين بالتسريبات الوهمية، قائلا "يوجد فساد والدولة تحاربه باستمرار، والمرتشون يقدمون تبريرات وهمية للاستيلاء على الأموال".

 

وتابع: "مواجهة الفساد يجب أن يشارك فيه الجميع من البرلمان للمحليات لحماية المال العام، ولازم يكون في إعلام حر ومستقل ينشر بمسئولية وحماس، ولازم يكون فى مجتمع مدني يشارك في مواجهة الفساد".

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