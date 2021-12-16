عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مسعورة.. انتشار الكلاب الضالة يفزع سكان الأمريكان في الإسكندرية

صدى البلد

اشتكى أهالي مساكن الأمريكان في سيدي بشر، بحري قسم المنتزه أول  محافظة الإسكندرية، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، مما يهدد سلامة المنطقة.

 

وقال عصام سيد ، أحد الأهالي في الرسالة: "نعانى نحن سكان مساكن الأمريكان بسيدى بشر بحرى ، من انتشار الكلاب الضالة التي تتجول في مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل".

وأضاف : "المطلوب القضاء على الكلاب الضالة، التي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي، خصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار، ترعب المارة وأصوات نباحها غريبة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم والإزعاج ليلا، وفى بعض الأحيان تقوم بمهاجمة المارة فتسبب لهم نوعا من الفزع والهلع والذعر".

 

وناشد المسئولين بالوحدات البيطرية ورئيس حى مدينة نصر ومحافظ القاهرة، العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة، والذين يخشون على أطفالهم أن تهاجمهم هؤلاء الكلاب الضالة عند ذهابهم إلى المدارس فى الصباح الباكر.

 

اقرأ أيضا

انتشار الكلاب الضالة يثير فزع سكان شارع الفرقان فى المقطم

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الاسكندرية انتشار الكلاب الضالة كلاب مسعورة مساكن الأمريكان سيدى بشر قسم المنتزه القضاء على الكلاب الضالة الوحدات البيطرية

ترشيحاتنا

نيفين جامع: 47% زيادة في الصادرات المصرية لأوكرانيا

حسام موافي: كل ما يخرج من الٱرض صحي لمريض الكوليسترول.. فيديو

بعد إعلان فرنسا تشديد القيود معها.. بريطانيا: إجراء لن يسيطر على "أوميكرون"

بعد انهيار الليرة.. أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور

كلمة مندوب مصر خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد..فيديو

بالفيديو .. جنرال موتورز تدخل سوق البيك أب بـ 3 شاحنات في 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

جثة عجوز بـ ملابس داخلية حريمي.. عاطل مزقه بسبب علاقة شاذة في الجيزة

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

إزالة "سنتر عبده" أشهر عقار فى شبرا الخيمة لـ توسعة الطريق

أكشن على الدائري.. محاسب يقاوم عصابة السرقة بالإكراه حتى الوفاة

بعد انقلاب سيارة مواد بترولية.. تحويل الحركة المرورية على طريق الإسكندرية الصحراوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سجون النساء .. تفاصيل مسلسل عنبر 6 قبل انطلاق عرضه اليوم

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

فيديو

شتاء 2022 الأكثر برودة .... تحذيرات شديدة من حالة الطقس الأيام المقبلة

فيديو جراف.. كتر خير الأهلي.. ميدو يكشف كواليس نجاة نجله من الموت

مفاجآت.. النيابة تنتهي من فحص كنز علي بابا في شقة الزمالك

غرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة التستر على الموظف المتعاطي للمخدرات

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ