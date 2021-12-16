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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال ريتسا يشاهدون الفيلم مع الجمهور.. غدا

صدى البلد

يشاهد نجوم فيلم "ريتسا"، العمل في عدد كبير من السينمات اليوم الخميس، حيث يتواجد أبطال العمل مع الجمهور عدد من السينمات الشهيرة بمدينة ٦اكتوبر.

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صور من العرض الخاص لـ فيلم “ريتسا”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.


وظهر أحمد الفيشاوي في الصور بصحبة الفنان محمود حميدة، وعلق: “امبارح حضرت العرض الخاص لفيلم ريتسا واستمتعت بمشاهدته ..وبرشحهلكوا بقوه تتفرجوا عليه مع حبايبكوا.. ريتسا الان في جميع دور العرض”.

أحمد الفيشاوي ينشر صورا من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا.. شاهد

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا


احتفل صناع فيلم “ريتسا”، بالعرض الخاص للفيلم في إحدى السينمات الكبرى بمنطقة المعادي، ليدخل الفيلم ضمن منافسات أفلام موسم رأس السنة، على رأسهم الفنان محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، يوسف عثمان ومريم الخشت.


وكان قد روج "الفيشاوي" لفيلم ريتسا، حيث نشر البوستر الرسمي للفيلم وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "فيلم ريتسا يوم 15 ديسمبر بجميع دور العرض في مصر و الوطن العربي".


وروج الفنان محمود حميدة، لفيلمه السينمائي الجديد "ريتسا" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.


ونشر "حميدة" البوستر الرسمي للفيلم وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "قصص الحب زي البحر، ساعات هادية وساعات موجها عالي وده اللي هنعرفه في ريتسا، البوستر الرسمي للفيلم، يوم 15 ديسمبر بجميع دور العرض".

سينما مريم الخشت التواصل الاجتماعي احمد الفيشاوي محمود حميدة أكتوبر

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