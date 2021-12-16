عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب: أول إصابة بمتحور أوميكرون مصدرها الدار البيضاء وليس الخارج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف وزير الصحة المغربي خالد أيت الطالب، مساء الأربعاء، أن حالة الإصابة بمتحور أوميكرون، التي أعلنت البلاد اكتشافها في وقت سابق، هي لسيدة تقطن في مدينة الدار البيضاء، ولم يسبق لها أن غادرت المملة.

وقال آيت الطالب في تصريحات له نقلتها شبكة "إرم نيوز"، إنه ”بعد تتبع بؤرتين وبائيتين تبينت الإصابة بمتحور أوميكرون، وأن التحقيقات التي تم إجراؤها توصلت لكون المصابة البالغة من العمر 30 عاما تقطن في الدار البيضاء، ولم يسبق لها أن غادرت البلاد“.

وأضاف أن هذا يعني أن ”المتحور ينتمي إلى مدينة الدار البيضاء“.

بعد التحذير من انتكاسة وبائية.. المغرب يعلن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون

المغرب يعلن تعليق الرحلات الجوية مجدداً بسبب أوميكرون

وأشار إلى أن ”أسرة المريضة مصابة أيضا بكوفيد 19، ولكن بالمتحور دلتا وليس أوميكرون“، مؤكدا أنه ”تم اتخاذ الإجراءات الصحية التي اعتادت الأجهزة الصحية اتخاذها في حالة الإصابة بفيروس كورونا“.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، صباح الأربعاء، عن ظهور أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون في البلاد، موضحة أن الحالة الصحية للمصابة ”مستقرة ولا تدعو إلى القلق“.

وأضافت الوزارة أنها ”ستخبر الرأي العام الوطني بجميع المستجدات كما دأبت على ذلك منذ بداية هذه الجائحة“.

ولم ينج المغرب من أوميكرون رغم أنه كان من البلدان الأولى التي سارعت بإغلاق حدودها الجوية، والتضحية بموسم سياحي مهم بمناسبة أعياد نهاية السنة الميلادية، مع كل ما سيترتب عن ذلك من نتائج سلبية اقتصاديا واجتماعيا.

ورصد المتحور الجديد، لأول مرة في جنوب أفريقيا، ولكن منذ أن أبلغت سلطات البلد الأفريقي منظمة الصحة العالمية في 24 نوفمبر الماضي، سجلت إصابات بأوميكرون في دول في جميع القارات.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن هناك احتمالا ”مرتفعا“ لأن ”ينتشر أوميكرون عالميا“، وإن كانت تجهل حتى الآن العديد من الأمور حوله مثل شدة عدواه وفعالية اللقاحات الموجودة ضده وشدة الأعراض التي يسببها.

وتقدر منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي أن اللقاحات تظل فعالة في الحماية من الإصابات الأكثر خطورة، لكن الحصول على صورة أكثر دقة للتأثير المحتمل لـ“أوميكرون“ سيستغرق أسابيع.

فيروس كورونا الصحة العالمية فيروس كورونا المغرب اقتصاد كوفيد 19 منظمة الصحة العالمية اللقاح وزارة الصحة المغربية الصحة المغربية المتحور دلتا اوميكرون

موضوعات متعلقة

المغرب يعلن تعليق الرحلات الجوية مجدداً بسبب أوميكرون

بعد التحذير من انتكاسة وبائية.. المغرب يعلن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون

ترشيحاتنا

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

إصابة ياسين مرياح بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة مصر وتونس

دعاء واحد يحقق المستحيل .. داوم عليه في قيام الليل

مستوحى من FJ كروزر .. تويوتا تكشف عن سيارة للتضاريس الوعرة

المغرب: أول إصابة بمتحور أوميكرون مصدرها الدار البيضاء وليس الخارج

أحمد دياب: لدينا خطوات مهمة لتطوير التحكيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

هل ستتجه الدولة لـ حظر التجوال بسبب أوميكرون.. المصل واللقاح ترد |فيديو

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

تامر أمين عن "فصل الموظف متعاطي المخدرات": لو تركناه يبقي حرام علينا.. فيديو

بـ تحذير عاجل من الأرصاد .. تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

احذر..7 أفعال تعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

حاولا إفساد دليل إدانة موكلهما.. قرار من النائب العام ضد محاميي المتهم كريم الهواري..فيديو

لو تخنتي هطلقك أنا واخد عربية اسبور.. زوج نجلاء بدر يوجه لها رسالة على الهواء

فيديو جراف.. ‏سيرجيو أجويرو يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

فاطمة عيد تكشف عن أول أجر تقاضته في حياتها ومن اكتشفها

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ