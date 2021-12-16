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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ممشى نيلي وشريط نهري.. مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات أسوان الجديدة

صدى البلد

قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، بجولتهما التفقدية الثانية خلال أسبوع، للمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة، ورافقهما المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.

وشدد المهندس خالد عباس، على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مختلف المشروعات، وتنفيذ جميع مكونات المشروعات بأعلى جودة، تليق بمدينة أسوان الجديدة، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها وزارة الإسكان فى محافظات الصعيد، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها فى محافظات الصعيد، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من أجل خلق مجتمعات عمرانية حضارية وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وتجول مسئولو الوزارة، بالمشروعات الجارى تنفيذها بالشريط النهرى السياحي، والذى تبلغ مساحته الإجمالية 1050 فداناً، والمرحلة الأولى منه بمساحة 181 فداناً، وتتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا، والممشى السياحى بطول 1500 متر، وبه، مسار للدراجات، ومحال تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع، وكذلك الممشى النيلي بطول 6 كم، وهو واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالة بانورامية، ليكون متنزها ومتنفسا لخدمة جميع أهالى أسوان، ويضم (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - نفق مشاة - مراسي سياحية - مناطق العاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - مقاعد للمواطنين - أماكن انتظار السيارات)، والمسرح المكشوف بمساحة 5.5 فدان يسع 3000 متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكبارى مشاة، تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلي ومنطقة الفيلات.
 

وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الاسكان كورنيش النيل المجتمعات العمرانية

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