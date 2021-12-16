في عيد المملكة.. رئيس البرلمان العربي يهنئ البحرين قيادة وحكومة وشعبا

تقدم عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بأسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية لمملكة البحرين وإحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية والذكرى الثانية والعشرين لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في مملكة البحرين.

وقال إن هذه الذكرى المجيدة يستحضر فيها الشعب البحريني أمجاد الماضي، وما ترمز له من دروس وعبر تدعو للفخر والاعتزاز بما حققته مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى من إنجازات رفعت اسم البحرين عالياً في جميع المجالات وعلى مستوى المنطقة والعالم.

وأعرب "العسومي"؛ نيابة عن البرلمان العربي، عن عظيم التقدير والاعتزاز والفخر لما وصلت إليه مملكة البحرين وما حققته تحت قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الحكيمة، من إنجازات هامة في شتى الميادين انعكست في النهضة والاستقرار والتنمية التي تشهدها مملكة البحرين، والسير بخطى حثيثة في مسيرة الإنجازات الكبيرة لتحقيق الازدهار والعيش الكريم للشعب البحريني العزيز في ظل المشروع الإصلاحي لجلالته حفظه الله ورعاه والذي جاء متوافقاً مع آمال وتطلعات الشعب البحريني الكريم.

وثمن رئيس البرلمان العربي، دور جلالة الملك الكبير في دعم وحماية الأمن القومي العربي من خلال تبني مملكة البحرين في ظل قيادته الرشيدة لسياسة خارجية عززت مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي، وساهمت بشكل فعّال في ترسيخ علاقات أخوية قوية ومتميزة مع جميع الدول العربية ودعم العمل العربي المشترك والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والسلام العالمي؛ سائلاً المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة الغالية على صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب البحريني بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والتنمية والاستقرار.