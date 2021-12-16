رئيس هيئة تنمية الصعيد: مصر من أوائل الدول الإقليمية لإنتاج نبات الجوجوبا

قال اللواء المهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إنه بالأمس تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع القومى لنبات الجوجوبا بالغردقة على مساحة ٣٠٠٠ فدان.

وأضاف رئيس هيئة تنمية الصعيد، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن المرحلة الأولى على مساحة ١٠٠٠ فدان.

وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أن هذا المشروع يحقق أهداف كبيرة جداً، فهو يجعل مصر من اوئل الدول الإقليمية لإنتاج نبات الجوجوبا، مضيفاً أن نبات الجوجوبا يزيد من الزيوت الغنية.

وتابع رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن زيت الجوجوبا له عدة استخدامات مثل الوقود الحيوى، المبيدات الحيوية، مؤكداً أن هذا المشروع يوفر العملة الصعبة، إلى جانب توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة للشباب.